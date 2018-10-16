Армия США переходит на винтовки, пробивающие любую защиту 16.10.2018, 8:39

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Фото: MIGnews.com

Переход на новый вид оружия начнется летом 2019 года.

Начальник генштаба американской армии генерал Марк Милли заявил, что армия заменит существующие автоматические винтовки М249 и карабины М4А1 на автоматическую винтовку нового типа калибром 6,8 мм, сообщает mignews.com.

Милли заявил: «Скорость пули этой винтовки - гораздо выше, чем у тех, что стоят на вооружении сегодня. Пуля пробивает все известные типы бронежилетов. То, что я видел и то что мне объяснили инженеры - это совершенно возможно. Это - очень хорошее оружие».

Согласно публикациям в американской прессе, речь идет о винтовке NGSW-R (Next Generation Squad Weapon-Rifle). Армия намерена заказать 250 тысяч винтовок такого типа и 150 миллионов единиц боеприпасов к ним. Переход на новый вид оружия начнется летом 2019 года.