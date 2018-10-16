Николай Статкевич – судье: Вы сами себя не уважаете

Николай Статкевич – судье: Вы сами себя не уважаете10
- 16.10.2018, 8:50
- 5,648
Политик отказался разговаривать с незаконным судом.
Судья суда Ленинского района Бреста Александр Семенчук приговорил лидера «Народной Громады» и одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича к 5 суткам ареста за участие в акции против строительства аккумуляторного завода, которая прошла на площади Ленина в Бресте 14-го октября.
Николай Статкевич вообще отказался говорить с судьей, заявив , что не считает этот суд законным, сообщает «Народная Громада» в «Фейсбуке».
«Я и вас приехал от этого свинца защищать. Вы сами себя не уважаете и при этом хотите, чтобы я вас уважал», - заявил политик.