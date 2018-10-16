Откуда у белорусов «культ зарплаты»? 2 16.10.2018, 9:37

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Как экономика влияет на сознание.

Стремятся хорошо зарабатывать, мало тратят на досуг, счастливы и хотят воспитывать трудолюбивых детей — такими показал белорусов социологический опрос, проведенный Исследовательским центром ИПМ, пишет zautra.by.

О причинах такого выбора — социолог Елена Артеменко.

В жизни на первом месте семья, в работе – зарплата

Главная ценность в работе для белорусов – это высокая зарплата, а ответственность и возможность проявить себя интересны лишь одному из 10 трудящихся.

Достойный доход важен для всех, независимо от того, получают люди высокую зарплату или низкую. Это не свидетельствует о том, что в обществе остро стоит проблема низких доходов и низкого уровня жизни. Исследование ИТ-сектора показало, что и там высокая зарплата тоже занимает первое место.

— Зарплата — это не только материальные блага. Это — универсальная мера, поэтому ее приоритет закономерен. Но сюда включается и статусный компонент, и то, насколько ценен твой труд, и вопрос самореализации, — комментирует Елена Артеменко.

Белорусы ценят трудолюбие и стараются прививать его своим детям. Намного менее важным они считают развитие у детей воображения и самовыражения.

Вопрос о том, что стоит воспитывать в детях, — это хороший методологический ход для понимания, что на самом деле является ценностью для взрослых. Из этого можно сделать вывод, что трудолюбие и ответсвенность и есть наиважнейшие ценности для абсолютного большинства белорусов, убеждена Елена Артеменко.

Белорусы пассивны и неэмоциональны. Но не все в обществе многие предпочитают вести себя так, чтобы получить его одобрение.

А вот быть успешными и делиться своими достижениями белорусы не сильно стремятся. Скорее всего, это связано с особенностями менталитета — скрытностью и сдержанностью. Традиционно в обществе не принято бурно выражать ни позитивные, ни негативные чувства Не зря белорусов назвали одной из самых неэмоциональный наций.

Это подтверждает даже то, как жители страны проводят свободное время. Абсолютное большинство слушает музыку и смотрит фильмы. Многие расслабляются с помощью алкоголя. С одной стороны, фильмы и музыка — самый бюджетный вариант отдыха.

— Насчет досуга я бы добавила и то, что он не разнообразный, так как на него у людей не остается времени. Для увеличения дохода большинству приходится выбирать экстенсивный труд, — подчеркивает Елена Артеменко.

Тем не менее белорусы младше 30 лет чаще путешествуют, посещают кафе и рестораны, ходят в кино, занимаются спортом. Им важней быть креативными и творческими, переживать максимум захватывающих событий и даже рисковать. По словам автора исследования социолога исследовательского центра ИПМ Дарьи Урбан, для людей в возрасте 20-30 лет в приоритете стоит работа, где они могут чего-то достичь, ответственная и интересная работа, где можно проявлять инициативу.

Молодежь действительно более активна, подтверждает Елена Артеменко. В то же время она располагает большим количеством времени, особенно студенты и люди без детей. Претензии насчет безразличия, которые можно услышать в обществе, чаще всего касаются, например, аполитичности. А происходит это из-за того, что интересы у разных поколений расходятся, представление о том, что важно, у них разное.

Большее разнообразие в выборе досуга у людей с высоким доходом. Они чаще читают художественную и специальную литературу, занимаются спортом. Естественно, чаще путешествуют, ходят в театр, музеи и на выставки.

— Думаю, и активность влияет на доход, и доход на активность. Высокий доход может быть связан со сферой деятельности (нефтепереработка, строительство, IT) и не обязательно говорит о большей активности. Но у людей с высоким доходом остается больше времени на активный отдых и саморазвитие: им не нужно искать подработки, они могут оплачивать услуги профессионалов по ведению хозяйства, уходу за детьми или пожилыми родственниками, — объясняет социолог.

Респонденты признаются: они счастливы, но не особо довольны своей жизнью.

Как бы странно ни звучало, в этом нет особого противоречия, потому что счастье не связано напрямую, например, с благополучием, которое влияет на удовлетворенность жизнью.

— Как рассказывал в прошлом году на конференции KEF Эдуард Понарин, благополучие влияет на счастье до определенного предела. Несмотря на низкий уровень жизни, очень высоки показатели счастья в Южной Америке (он объяснял это религиозным фактором). В России уровень счастья вырос на волне патриотизма после 2014 года, хотя уровень жизни упал. Счастье — эмоционально окрашенная категория, а оценка качества жизни — рациональная, — объясняет Елена Артеменко.

После какого-то предела повышение уровня жизни не увеличивает счастья, для этого требуются важные моменты, связанные со смыслом, ценностями, считает социолог.