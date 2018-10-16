Новый финансовый кризис: что будет с белорусским рублем? 3 16.10.2018, 9:25

4,829

Ситуация на мировом финансовом рынке посылает сигналы о том, что, вероятнее всего, назревает очередной «водоворот».

Разница стоимости денежных знаков развитых и развивающихся стран продолжает увеличиваться. Этому способствуют как экономические причины (прежде всего, торговые войны США и Китая), так и политические факторы, пишет myfin.by.

Почему кризис близко

Сложившуюся ситуацию на мировом валютном рынке прокомментировал финансовый аналитик МГУ, кандидат юридических наук Григорий Лысаковский.

– На протяжении 2017-2018 гг. Федеральная резервная система США подняла ключевую ставку с 0,5% до 2,25%. В четвертом квартале планируется очередное повышение процентной ставки на 0,25%. Политика повышения процентной ставки продолжится и в 2019 году.

Рост ключевой ставки повышает процент доходности по облигациям казначейства США, представляющим собой надежнейший актив вложения денежных средств в современном финансовом мире.

Это обрушивает рынки развивающихся стран. Так, например, в 2018 году курс турецкой лиры упал с 15,2 до 10,8 лир за один доллар США; курс аргентинского песо с 2 до 1,7 песо за один доллар США. 6 октября 2016 года; курс российского рубля упал с 55 рублей 92 копеек на 27 февраля 2018 до 66 рублей 62 копеек на 08 октября 2018 года.

Сдерживающим фактором резкого падения курса российского рубля является устойчивый тренд на повышение цен на нефть.

В четвертом квартале 2018 года просматривается рубеж достижения уровня цен на нефть в диапазоне 105-115 долларов США за баррель.

В первом полугодии 2019 года рынок ожидает некоторая стабилизация, отличающаяся небольшой волатильностью, с продолжающимся более медленным ростом цен на нефть.

Но, как и всякий цикл, повышение цен на нефть не может быть бесконечным. Факторы роста цен постепенно ослабнут, нефтедобывающие страны нарастят нефтедобычу вместо государств, в отношении которых введены санкции, увеличится добыча сланцевой нефти в США. В долгосрочной перспективе цены на нефть могут упасть до уровня 25-30 долларов США за баррель.

На фоне надвигающегося замедления темпов развития мировой экономики, вызванного торговыми войнами США и Китая, нестабильностью курсов валют развивающихся стран, прогнозируемым разворотом цен на нефть, мировую финансовую систему ждет очередной кризис.

Как изменится курс евро

– Что касается европейской валюты, можно также сделать не совсем благоприятный прогноз. Не добавляют факторов роста европейской валюте нерешенные проблемы по выходу Великобритании из Европейского союза, вопрос Турции, а также отсутствие в ближайшей перспективе реформ, аналогичных экономическим реформам президента Трампа, направленных на усиление деловой активности.

При активной налоговой реформе США, направленной на привлечение капиталов со всех рынков и возврат американского капитала, росте процентной ставке ФРС, опережающем прогнозируемый росте ВВП США (во втором квартале 2018 ВВП США вырос на 4,1%), вероятнее всего, в 2019 году доллар США продолжит свое укрепление по отношению к евро, и в обменных пунктах мы увидим курс 1,06-1,10 долларов США за евро.

Что будет с белорусским рублем

– В долгосрочной перспективе факторы на укрепление белорусского рубля отсутствуют из-за зависимости экономики Республики Беларусь от импорта энергоносителей и экспорта товаров в Российскую Федерацию.

Для белорусских экспортеров оптимальным курсом белорусского рубля по отношению к российскому является 3,40–3,45, поэтому возможно принятие мер по девальвации курса белорусского рубля до такого уровня.

Относительно перспективы российского рубля, исходя из сложившихся факторов, в среднесрочной перспективе в пунктах обмена валют можно будет увидеть курс 90 российских рублей за один доллар США и выше.

Против курса российского рубля играет невозможность увеличения добычи нефти. Нефтяные компании России достигли максимума по добыче нефти, подходят к исчерпанию разработанные месторождения нефти.