Бессилие Московского патриахата 16 Телеграм-канал «СерпомПо»

16.10.2018, 9:34

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Лучше бы РПЦ не делать ничего.

Потому что то, что родилось у нее в Минске – демонстрация бессилия, доказательство отсутствия у РПЦ авторитета, открытый показ того, что без российской власти РПЦ ничего не может сделать.

Отказались от общения с Константинополем?

Да и на здоровье – вам же хуже. Вы же сами себя ослабляете, еще крепче привязываясь к падающим российским властям, сами лишаете себя внешней опоры. С другой стороны, чем меньше у вас влияния в мире, тем меньше вы интересны самим российским властям.

Нет в РПЦ политиков. Они объяснили бы церковным верхам, что если нет возможностей, то лучше не демонстрировать слабость – сохранить, по крайней мере, достоинство при поражении.

Бестолковые сановные церковники не только вчистую проиграли для своей церкви Украину, но им еще понадобилось для чего-то показать, что они не способны никого наказать за свой провал.

С другой стороны, что там евхаристическое общение с Константинополем?!

Главное – сохранение общения РПЦ с российскими властями на высоте!

Телеграм-канал «СерпомПо»