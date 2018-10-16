Международные правозащитники вступились за светлогорских активистов 2 16.10.2018, 10:10

Фото: «Радыё Свабода»

Обсерватория по защите правозащитников требует отмены штрафов Маслюковой и Змитровичу.

Обсерватория по защите правозащитников, партнерство FIDH и Всемирной организации против пыток (OMCT), получила новую информацию и в дополнение к предыдущему обращению просит срочно вмешаться в следующую ситуацию в Беларуси.

Новая информация:

Обсерватория была проинформирована из надежных источников о вынесении приговоров Елене Маслюковой, члену Правозащитного центра «Вясна» в Светлогорске, и экологическому активисту Анатолию Змитровичу.

В соответствии с полученной информацией, 8 и 9 октября 2018 года, г. Анатолий Змитрович и Елена Маслюкова были осуждены судом Светлогорского района за организацию флeшмоба «Светлогорск - за чистый воздух», который состоялся 15 сентября 2018 г. в знак протеста против вреда, вызванной заводом беленой целлюлозы. Оба были приговорены к штрафу в размере 612,5 рублей (около 250 евро), что эквивалентно двум трети среднего месячной зарплаты в Беларуси. Они планируют обжаловать это решение.

Обсерватория напоминает, что белорусское законодательство нарушает право на мирные собрания, запрещая гражданам проводить мирные собрания без разрешения. В Беларуси власти регулярно отклоняют просьбы о проведении мирных собраний, связанных с большинством социальных вопросов, либо без достаточных оснований, либо путем наложения чрезмерного бремени на организаторов, таких как требование к организаторам по обеспечению первой медицинской помощи во время проведения мероприятия и уборке территории после проведения акции.

Обсерватория решительно осуждает судебное преследование Елены Маслюковой и Анатолия Змитровича, которое, как представляется, направлено исключительно на то, чтобы помешать их мирной деятельности в области прав человека, и призывает власти отменить это решение и снять все обвинения против них.

Обсерватория по защите правозащитников призывает власти Беларуси:

а. Гарантировать при любых обстоятельствах физическую и психологическую неприкосновенность Елены Маслюковой и Анатолия Змитровича, а также всех правозащитников в Беларуси;

б. Отменить судебные решения, вынесенные в отношении Елены Маслюковой и Анатолия Змитровича, и положить конец любым формам преследования, в том числе на судебном уровне, против них и всех правозащитников в Беларуси;

в. Соблюдать положения Декларации Организации Объединенных Наций о правозащитниках, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1998 года, в частности ее статей 1, 2, 5 и 12.2;

г. Обеспечить при любых обстоятельствах соблюдение прав человека и основных свобод в соответствии с международными стандартами в области прав человека и международными документами, ратифицированными Беларусью.

Обсерватория по защите правозащитников (обсерватория) была создана в 1997 году FIDH и Всемирной организацией против пыток (OMCT). Цель программы - вмешательство с целью предотвращения или ликвидации ситуаций репрессий против правозащитников. FIDH и OMCT являются членами ProtectDefenders.eu, механизма по защите правозащитников Европейского союза, который осуществляется международной гражданским обществом.