Пробка на МКАД: одна машина оказалась на капоте другой 1 16.10.2018, 10:19

1,649

Oт проспекта Независимости до деревни Цна образовался затор.

Сегодня в утренний час пик на внешнем кольце МКАД ориентировочно от проспекта Независимости до деревни Цна образовался затор. По предварительной информации onliner.by, на этом участке кольцевой случилось несколько ДТП. Последствия одного из них — самого серьезного — видел читатель с ником BassPlayer.

Он рассказал, что в тот момент, когда он ехал по кольцевой, затор начинался примерно от поворота на стадион «Заря».

— Машина, которая ехала за Toyota, как бы поддела ее снизу и приподняла себе на капот, прижав также к разделительному ограждению, — сообщил BassPlayer.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ. Скорой он не видел, возможно, обошлось без пострадавших.

— Мне показалось, что все участники происшествия самостоятельно вышли из машин, помощь никому не требовалась, хотя авария довольно серьезная, — отметил очевидец.

Водитель также рассказал, что практически ежедневно на этом участке МКАД возникают пробки.

— Я ежедневно езжу по кольцевой на работу от Боровой до проспекта Победителей, и дней, в которые я мог бы проехать без пробок, в общей сложности чуть меньше чем один. Видимо, раздосадованные водители, нанервничавшись в пробках, стараются успеть на работу и предпринимают странные маневры, пытаясь остальных подрезать, выдавить, чтобы самому проехать побыстрее, — предположил BassPlayer.

По состоянию на 9:40 в Минске наблюдаются 5-балльные пробки. Такую оценку дает сервис «Яндекс.Карты». Кроме участка МКАД в районе Логойского тракта, затруднено движение также поблизости от Игуменского тракта, где продолжается реконструкция путепровода. Затруднено движение и на внутреннем кольце рядом с деревней Цна — там ведутся дорожные работы.