Cел на тигра - не слезай 1 Валерий Карбалевич

16.10.2018, 10:39

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Валерий Карбалевич

Как Минск превратился в инструмент политики Кремля.

Проведение в Минске Синода РПЦ, который резко осудил курс на автокефалию Украинской православной церкви, размывает образ Беларуси как страны-миротворца и самостоятельного международного субъекта.

Первое в истории Русской православной церкви (РПЦ) заседание Синода за пределами России произошло в Минске. И обсуждалась на нем ситуация со статусом православной церкви в соседней Украине.

Уже само место проведения Синода и повестка дня свидетельствуют о том, что мы имеем дело не столько с событием религиозной жизни, сколько с большой политикой, точнее, геополитикой. О том, что геополитика здесь доминирует, говорит и тот факт, что вопрос украинской автокефалии обсуждался на чрезвычайном заседании Совета безопасности России.

Кажется очевидным, что начавшийся процесс придания Всемирным патриархатом автокефалии Украинской церкви — результат того конфликта России с Украиной и Западом, который начался после Крыма, той изоляции, в которой оказалась РФ, результат ее «вставания с колен».

Некоторые эксперты говорят о нынешнем решении Константинопольского патриархата и действиях Синода РПЦ в ответ на это как о начале нового большого раскола православия, сравнимого с разделением христианского мира на католиков и православных. И не так важно, кто первый начал, кто на что имеет каноническое право.

Самое неприятное в том, что Беларусь втянута в эти разборки, участвует в чужой игре, ведет чужую войну.

Вполне логично, что руководство РПЦ решило нанести удар по украинской автокефалии из Беларуси. Во-первых, это соседка Украины, во-вторых — страна, где позиции РПЦ чрезвычайно прочны, где нет никаких тенденций к самостоятельности, автокефалии. «Отсель грозить мы будем Киеву», — решил патриарх Кирилл и привез Синод РПЦ в Минск.

И это плохое событие для белорусских властей. Не только потому, что оно будет иметь негативные последствия для белорусско-украинских отношений.

Уже сколько лет Беларусь объявляла себя донором безопасности в регионе, центром урегулирования кризиса вокруг Украины, примирения в соседнем государстве, создавала образ страны-миротворца.

Кстати, и сейчас, во время встречи Лукашенко с патриархом Кириллом и Синодом РПЦ, глава Беларуси говорил, что надо делать ставку на укрепление межнационального мира и межконфессионального диалога. «Мы будем делать все возможное для того, чтобы на украинскую землю скорее вернулись мир и согласие. Раскол — это не про нас, это не для нас», — заявил Лукашенко.

И вот на фоне этих миролюбивых размышлений решения Синода РПЦ в Минске о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом означают курс на раскол мирового православия, усиливают религиозный конфликт в Украине. До сих пор термин «Минские соглашения» ассоциировался в мире с миром в соседнем государстве. Сейчас минские решения РПЦ означают курс на религиозную войну в Украине.

Таким образом, не только размывается образ Беларуси как страны-миротворца. Хуже того: государство все больше теряет статус самостоятельного международного субъекта, а рассматривается мировой общественностью как инструмент московской политики.

Лукашенко не может этого не понимать. Поэтому официальный Минск делает шаги, чтобы немного смикшировать негативную реакцию Киева. БТ показало интервью бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что может быть помилован украинский гражданин Павел Шаройко, которого судили за шпионаж. Вот скоро состоится Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле.

Однако все это не компенсирует имиджевые потери. Почему же Лукашенко согласился на проведение этого Синода в Минске?

Наверное, это одно из условий, которые выдвинула Москва ради сохранения экономических дотаций. Это как белорусско-российские военные учения «Запад 2017» в прошлом году. Они неприятные, ненужные, портят новый имидж Беларуси как донора безопасности, но отказаться нельзя. Как говорит китайская пословица, сел на тигра, — не слезай (ведь съест).

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»