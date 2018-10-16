Учeные рассказали о неожиданных полезных свойствах пива 2 16.10.2018, 10:49

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Стало известно, как лучше употреблять напиток.

Учёные, представляющие Университет Эрлангена-Нюрнберга рассказали, что пиво кроме негативного влияния на организм также имеет и ряд полезных свойств, которые они выявили в ходе масштабного исследования, пишет orthodox.od.ua.

Проанализировав состав хмельного напитка, немецкие специалисты выделили два вещества (изо-альфа-горькие кислоты и ксантогумол), укрепляющие человеческое здоровье. По заверению экспертов, изл-альфа-горькие кислоты, содержащиеся в хмеле, из которого варят пиво, улучшают обмен глюкозы в организме, защищают печень от развития различных поражений, а также положительно влияют на метаболизм жиров.

Список полезных воздействий на здоровье человека ксантогумола оказался ещё длиннее, так как данное вещество активно препятствует образованию лишнего веса, уничтожает раковые клетки, образующиеся в печени, уменьшает образование рубцов на данном жизненно важном органе, а также уменьшает риски ожирения печени. Однако, в связи с наличием спирта в пиве учёные предупреждают, что при злоупотреблении этим напитком положительные свойства хмеля могут уйти на второй план, уступив место негативному воздействию алкоголя.