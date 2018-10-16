Генерал Мэттис: Трамп на 100% со мной 16.10.2018, 11:02

Джим Мэттис

Министр обороны США заявил, что остается на должности с поддержкой Трампа.

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что президент Дональд Трамп заверил его о своей полной поддержке.

Об этом он заявил журналистам в Вашингтоне, сообщает AFP.

В начале недельной поездки в Азию Мэттис заявил, что разговаривал непосредственно с Трампом по телефону сегодня утром в Вашингтоне.

"Он сказал: "Я на 100 процентов с вами", - сказал Мэттис.

В понедельник Трамп намекнул, что глава Пентагона может уйти в отставку и назвал его "своего рода демократом".

Судьба Мэттиса была предметом интенсивных спекуляций в течение нескольких месяцев.

В сентябре известный американский журналист Боб Вудворд издал книгу, рассказывающую о внутреннем хаосе в Биллом доме, и написал, что Мэттис ставил под сомнение решение Трампа, сравнивая его понимание событий с 10-летним ребенком.

Газета The New York Times, в свою очередь, сообщала о том, что глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны в вопросах НАТО, учений с Южной Кореей и ядерного соглашения с Ираном.

По данным издания, Мэттис уйдет в отставку после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.