Майа Наумова: Я участвовала в стихийном митинге, держа в руках бело-красно-белый флаг 16.10.2018, 11:07

Майа Наумова

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» ищет защиты в ООН.

Получившая за солидарность с профсоюзом РЭП крупный штраф активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Минска Майа Наумова подала жалобу в Комитет ООН по правам человека, сообщает гомельская «Весна». Женщина считает, что белорусские власти нарушили ее права на мирное собрание и выражение мнения.

Попытки отменить денежный штраф на национальном уровне успеха не принесли - Мингорсуд, где обжаловался штраф, встал на сторону властей. Исчерпав все эффективные средства правовой защиты внутри страны Майа Наумова обратилась в Гомельский Центр стратегической тяжбы для защиты своих прав на международном уровне.

В жалобе в Комитет по правам человека заявительница обращает внимание, что присужденный ей штраф превышает размер среднемесячной заработной платы по стране (920 руб.), а само наказание является непропорциональным содеянному.

«Даже если я приняла участие в стихийном митинге, держа в руках бело-красно-белый флаг, государственные агенты обязаны были оценить мои действия исходя в первую очередь из международных обязательств нашей страны в области прав человека, а именно, доказать целесообразность введенных на мои права ограничений», - заявляет Майа Наумова.

Правозащитник и глава Центра стратегических тяжб в Гомеле Леонид Судаленко отмечает, что после оглашения приговора лидерам профсоюза Геннадию Федыничу и Игорю Комлику у Дома правосудия в Минске фактически возникло стихийное мирное собрание.

«Национальный закон вообще не предусматривает порядок проведения, как в данном случае, стихийных собраний. Следовательно, любое стихийное собрание у нас априори считается незаконным. Однако и эта не главная проблема. Основной проблемой сегодня является полное игнорирование со стороны судебной власти основных прав человека», - подчеркнул юрист.

Напомним, 24 августа после оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП у здания Дома правосудия, где проходил процесс, активисты и присутствующие здесь граждане провели митинг в поддержку независимого профсоюза. Майа Наумова развернула бело-красно-белый флаг, другие участники держали флаги профсоюза РЭП и "Европейской Беларуси". Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с омоновцами, которые задержали активных митингующих.

Активистка просит Комитет ООН установить факт нарушения ее права на мирное собрание и выражение мнения и рекомендовать белорусскому правительству привести национальный закон о массовых мероприятиях в соответствие с международными обязательствами.