«Неужели нет никакого шанса, чтобы за тобой не следили?» 16.10.2018, 11:10

Минчане возмущены тем, что доступ к камерам видеонаблюдения могут иметь все жильцы.

Большинство жильцов новостроек ратует за то, чтобы в их доме поскорее установили камеры видеонаблюдения: все ради безопасности и сохранности имущества. Ведь даже предупреждающая табличка о том, что ведется съемка, способна отпугнуть непрошеных гостей, а в случае ЧП камера с хорошим разрешением позволит рассмотреть лица вандалов/преступников, пишет onliner.by.

Но, как и у любого аспекта, у видеонаблюдения есть и обратная сторона: как быть с частной жизнью, которую не хочется «светить» перед соседями? Минчанка, в доме матери которой не утихают страсти из-за камер, задалась важным вопросом.

— Моя мама живет в доме номер 33 на улице Платонова, — рассказывает девушка. — В последнее время там начались какие-то непонятные процессы с видеонаблюдением. Сначала жильцы хотели иметь доступ к видеонаблюдению в прямом эфире и доплатить за это (камеры внутри и снаружи дома). Потом было какое-то странное собрание уполномоченных, на нем непонятно кто проголосовал за то, чтобы доступ был только у нескольких человек. В итоге та часть жильцов, которая хотела себе с компьютера иметь доступ к этим стримам, взбунтовалась — мол, деньги уплачены, а доступа нет.

Вопрос законности проведения таких голосований и работу председателя мы еще разберем. А вот насколько законно то, что доступ к видеонаблюдению имеет не только председатель, но и жильцы? Я, например, не хотела бы сама, чтобы за моими перемещениями и покупками мог наблюдать кто угодно в любое время суток. Насколько вообще законно такое решение? Неужели если товарищество проголосует большинством за, то у человека не останется никакой возможности отказаться от того, чтобы за ним следили? В России взламывают видеонаблюдение и по наводке приходят красть свежекупленную технику, могут навредить пожилым людям, если те остаются дома одни. А тут даже ломать ничего не надо — получить доступ к компьютеру обычного жильца можно очень легко. Не совсем понятно, куда обращаться за помощью или консультацией в этом случае, так как председатель четко ответить, законно ли это, не может, — переживает девушка.

Конфликтную ситуацию разбирает адвокат, партнер адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» Минской городской коллегии адвокатов Елизавета Ярмош:

— Согласно ст. 17 «Об информации, информатизации и защите информации», к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, относится информация о частной жизни физического лица и персональные данные.

Никто не вправе требовать от физического лица предоставления информации о его частной жизни и персональных данных, включая сведения, составляющие личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, касающиеся состояния его здоровья, либо получать такую информацию иным образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь.

В данном случае критерием разграничения того, является ли установка камер видеонаблюдения посягательством на частную жизнь или нет, будет являться цель такой установки. Если общим собранием собственников квартир принято решение установить систему видеонаблюдения с направлением камер на всех входящих-выходящих, то очевидно, что целью является обеспечение общественного порядка, а не вмешательство в вашу личную жизнь. В данном случае нарушений законодательства не усматривается. Закон предусматривает принцип приоритета общественных интересов. Если же камеру установит, к примеру, сосед и направит ее на вашу дверь с целью отслеживания вашего перемещения, то это, конечно, может быть расценено как вмешательство в частную жизнь, так как тут очевидна неправомерная цель такого видеонаблюдения.

Что касается порядка установки системы видеонаблюдения, то, так как это мероприятие предполагает финансирование, решение должно приниматься уполномоченным органом товарищества (общее собрание, собрание уполномоченных, правление — в зависимости от источника средств), и если большинство проголосует за установку такой системы, то это решение является обязательным. Также собрание может установить и порядок пользования такой системой.

Однако если порядок пользования будет ограничивать жильца в праве доступа к информации, то, полагаем, что это ограничение будет незаконным, так как, во-первых, система видеонаблюдения считается общим имуществом, которое находится в долевой собственности, в том числе и конкретного жильца, а во-вторых, предоставление доступа к системе видеонаблюдения может быть расценено как дополнительная услуга, которая технически может быть предоставлена жильцу, и, соответственно, жилец вправе требовать предоставления ему такой услуги.