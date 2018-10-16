«Борисовводоканал» поставил на уши весь город 1 16.10.2018, 11:23

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Фото: ТАСС

А теперь тихо извинился за неудобства.

В начале сентября «Борисовводоканал» сообщил на своем сайте и продублировал информацию на дверях подъездов о том, что с октября 2018 года начисление за услуги водоснабжения и водоотведения будет производить не «Борисовводоканал», а расчетно-справочное управление Борисовского городского УП «Жилье», пишет ex-press.by.

Объяснялось это переходом на новую систему расчетов с помощью единой системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги — АИС «Расчет-ЖКУ».

Жителям города отводилось пять дней, с 24 по 28 сентября, чтобы передать показания счетчиков воды в последний раз в «Борисовводоканал». Передавать можно было по интернету и по телефону.

Большинство законопослушных борисовчан пожилого возраста, как правило, не знают, какой кнопкой включается компьютер и тем более, как пользоваться электронной почтой. Они принялись звонить по указанным номерам, которых было много.

Беда оказалась в том, что дозвониться с первого раза удалось считанным счастливчикам, остальные слышали в трубке короткие гудки. Нервов пожилыми людьми было потрачено немеряно. Но совершенно впустую.

Потому как объявление о том, что плату за воду будет принимать теперь УП «Жилье», чудесным образом исчезло с сайта «Борисовводоканала». Зато 12 октября незаметно для подавляющего большинства жителей города в разделе «Новости» этого сайта появилось другая информация.

Новость заключается в том, что оплата за услуги водоснабжение и водоотведение за сентябрь месяц 2018 будет производиться без изменений, на лицевые счета «Борисовводоканала». А переход на новую систему расчетов посредством АИС «Расчет-ЖКУ» перенесен на ноябрь-декабрь 2018 года по техническим причинам.

«Государственное предприятие «Борисовводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства», — так заканчивается новое объявление.

Интересно, какие слова ненормативной лексики придут на ум пожилым борисовчанам в ответ на принесенные извинения? И что ждет в ноябре? Опять пять дней на телефоне?

Вопросы, увы, риторические.