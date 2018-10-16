Как режим Лукашенко торгует с фейковыми «ДНР»/«ЛНР» 16.10.2018, 11:43

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Серые схемы поставки белорусских продуктов на Донбасс.

Беларусь, точнее, город Гомель, готовится принять белорусско-украинский "Форум регионов", который должен пройти 25-26 октября. Ожидается, что мероприятия в Гомеле посетят президенты Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Если они встретятся (встреча пока под вопросом), то одним из проблемных вопросов на переговорах могут стать слишком тесные торговые связи многих белорусских предприятий с "ДНР" и "ЛНР", пишет журналист lb.ua Андрей Паливода.

Сегодня издание публикует вторую часть исследования данного вопроса, первую часть читайте по этой ссылке.

Разумеется, официальной статистики по торговле белорусских предприятий с фирмами из ОРДЛО в Беларуси не существует. Есть косвенные статистические показатели: так, в 2016 году экспорт из Беларуси в пограничную с Донбассом Ростовскую область вырос на 20,5%, до $201 млн – и это на фоне снижения общего товарооборота Беларуси и России. А в мае 2017 года белорусский вице-премьер Михаил Русый пообещал довести товарооборот с Ростовской областью до $500 млн – но не уточнил, за счет чего.

Выяснить это большого труда не составило. Год назад автор этих строк, работая в Беларуси экономическим обозревателем, сам изучал обходные схемы, применявшиеся белорусскими предприятиями для того, чтобы поставлять свои товары в такие регионы, как Крым, «ЛДНР», Абхазию и Южную Осетию, Приднестровье. Как выяснилось, ничего сверхъестественного и даже особо сложного там нет. Белорусским бизнесменам эти схемы хорошо известны.

Ярмарка белорусских товаров в Саки, Крым

Фото: saki.ru

Как правило, отделы маркетинга белорусских предприятий начинают с того, что напрямую, без посредников, договариваются с бизнесменами из ОРДЛО. Кто на кого выходит и проявляет инициативу – тут не важно. Договоренность (устная) заключается напрямую. После чего белорусский завод обращается к своим российским партнерам – а они есть у каждого белорусского предприятия, так как львиная доля белорусского экспорта идет в Россию.

Далее уже россияне рекомендуют российскую же фирму, которая готова взять на себя роль посредника. То есть формально договор на поставку чего-либо заключается с российской фирмой, в договоре – ее реквизиты. Именно эта фирма-«прокладка» также отвечает и за финансовую сторону дела, так как контактов между белорусскими банками и банками «ЛДНР» нет.

Варианты расчетов использовались самые разные, и при этом «чемоданы с наличкой» были очень даже распространены – но только между «ЛДНР» и Россией. В Беларусь деньги всегда поступали и поступают только от российских банков, по контрактам с российскими же фирмами. Без вариантов.

Сепаратистам, под заказ

Примечательно, что значимую долю белорусского экспорта в ОРДЛО составляют алкогольные напитки. Более того, под заказ белорусские заводы производят пиво и водку под торговыми марками компаний из "ДНР" – все ее поставки идут в Донбасс.

Еще в 2015 году Луганская торговая сеть «ЛНРПродторг» хвасталась прямыми поставками с завода «Пять континентов» (входит в холдинг «ОП НИИ ПКД», который является официальным спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси) и ОАО «Лидское пиво» (г. Лида). В пресс-службе «Лидского пива», впрочем, журналистам всегда отвечают, что у предприятия нет контрактов с фирмами из «ЛДНР», и то, что их продукция попадает в магазины Донецка и Луганска – это чистый реэкспорт.

На заводе по производству *Лидского пива*

Другой пример с пивом: в Минске принадлежащее государству ОАО «Криница» на своих производственных линиях разливает пиво под торговой маркой «Юзбир» – она принадлежит донецкой компании «Мастер-торг». В руководстве «Криницы» журналистам признали, что производят «Юзбир» и что дистрибьютор этого пива – «Мастер-торг». Но также подчеркнули, что не поддерживают контактов ни с одной фирмой, зарегистрированной на территории «ЛДНР».

«Мы не имеем прямого контракта с «Мастер-торгом», но имеем контракт с канадской компанией, представляющей интересы «Мастер-торга», – заявил журналистам начальник управления маркетинга и рекламы «Криницы» Сергей Решетников. Впрочем, вскоре выяснилось, что все коммерческие операции на «донецком направлении» проходят через канадскую компанию, аффилированную с «Мастер-торгом».

Именно благодаря «серым» торговым схемам, и не только с Беларусью, в первые годы конфликта «Мастер-торг» стал крупнейшим импортером продуктов питания и алкоголя в "ДНР".

С 2015 года «Мастер-торг» начал поставлять в «ЛДНР» продукцию из Беларуси, быстро заняв порядка 40% рынка на подконтрольных сепаратистам территориях. По данным группы «Информационное сопротивление», руководство «Мастер-Торг» также помогало боевикам приобретать топливо, амуницию и все прочее, что нужно для вооруженных формирований.

Бигборд с рекламой белорусского пива в Луганске

Фото: belsat.eu

В ходе одного из расследований журналисты польско-белорусского телеканала «Белсат» выяснили, что компанию «Мастер-Торг» создал и контролирует Александр Янукович – сын экс-президента Украины. Это подтвердил «Белсату», в частности, бывший полевой командир ДНР Александр Ходаковский. То, что живущий в России Александр Янукович участвует в финансировании терроризма, – не секрет. СБУ объявила его в розыск в 2014 году, а в 2015-м одну из фирм, подконтрольных сыну бывшего президента Украины ( «Мако-Трейдинг»), украинские правоохранители обвинили в финансировании терроризма.

Объемы поставок водки в «ЛДНР» автору этих строк в Минске год назад эксперты оценивали как «намного более значительные», чем поставки пива. Занимаются этим шесть из восьми белорусских водочных производств, собранных в рамках «алкогольного» госконцерна «Минск Кристалл Групп». В ОРДЛО отправляются крепкие спиртные напитки производства: Гомельского ликеро-водочного завода (ЛВЗ), Витебского ЛВЗ, Климовичского ЛВЗ, Гродненского ЛВЗ, Брестского ЛВЗ и Мозырского спиртоводочного завода.

Фото: belsat.eu

В отличие от поставок пива, для продажи в «ЛДНР» водки концерн «Минск Кристалл Групп» использовала зарегистрированную в Гонконге Huge Sky LTD – так, по крайней мере, утверждают расследователи «Белсата» со ссылкой на замдиректора Мозырского спиртоводочного завода Александра Македонского. Но и тут напускается много тумана. Руководство «Минск Кристал Групп» подтверждало факт поставок своей продукции в «ЛДНР», но не разглашало никаких подробностей, ссылаясь на коммерческую тайну. В Донецке, в компании «Торговый дом плюс» (она называет себя местным представителем белорусских водочных заводов) утверждали, что как минимум брестский завод поставляет свою продукцию в «ДНР» напрямую. Компанию Huge Sky LTD участники сделки не упоминали.

Зато заметным игроком на алкогольном рынке стало ЧП «Содействие» из подконтрольного боевикам города Торез. Известно, что частное предприятие «Содействие» в 1999 году в Торезе основал Игорь Автономов – человек, аффилированный с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича. Позднее руководство бизнесом перешло в руки сына Автономова Дмитрия. Он же сегодня – реальный владелец предприятий «Донбассуголь» и «Востокуглемет» (все они оформлены на подставных лиц).

Так вот: «Содействие» работает в паре с донецкой компанией ОАО «Белсвит». Последняя фирма заказывает частному предприятию «Славпродукт» в поселке Шумилино Витебской области Беларуси водку премиум-класса Belsweet. Этот напиток изготавливается только и исключительно для "ДНР". Ее импортером на этикетках указано именно ЧП «Содействие».

Водка Belsweet

Фото: belsat.eu

Заместитель директора «Славпродукта» Евгений Солдатов в телефонном разговоре подтвердил «Белсату» факт поставок водки в «ЛДНР»: «Торговля идет, да. Но не хотелось бы это комментировать – неизвестно, куда политическая ситуация повернется». В свою очередь, главный технолог предприятия Валентина Солдатова подтвердила телевизионщикам: «Водка продается «на ура», порой не успеваем производить столько даже. Поставки в Донецк идут прямые, расчет по предоплате. Та сторона арендует грузовые фуры для перевозки. А везут через Ростов».

Также, по ее словам, партнеры из ДНР сами приезжали в Беларусь на переговоры с руководством завода. И кроме эксклюзивной водки Belsweet, «Славпродукт» поставляет в ДНР свою обычную продукцию: водки «Сяброўка» и «Новая».

«Никаких проблем в работе с этим регионом не возникает, несмотря на войну. Единственное – сейчас импортер, фирма «Содействие» проходит перерегистрацию, мы ждем. Но на дальнейшее сотрудничество это никак не повлияет», – рассказывала в 2017 году Валентина Солдатова.

Тем не менее, работа с «Содействием» для белорусских компаний чревата последствиями – их могут обвинить в соучастии в финансировании терроризма. В решении суда Октябрьского района Мариуполя от 11 августа 2015 года указано, что фирмы Дмитрия Автономова обеспечивают до 20% прибыли в бюджет ДНР. По информации СБУ, структуры Автономова выполняют роль «кошелька» для боевиков. В апреле 2015 года в отношении ЧП «Содействие» было возбуждено соответствующее уголовное дело.

Официальная реакция

Источник автора этих строк в Министерстве экономики Беларуси рассказал, что еще весной 2017-го их ведомство рассылало белорусским предприятиям предупреждения о том, что из-за сотрудничества с «ЛДНР» они могут оказаться под действием санкций со стороны Украины. Произошло это после того, как официальный Киев направил в МИД Беларуси ноту, в которой выражал обеспокоенность торгово-экономическим сотрудничеством белорусских предприятий с фирмами в «ЛДНР».

«Однако отнеслись к этому довольно безразлично. Почти все ответили, что официально они с Россией работают, а потому ничего знать не знают, – рассказывал Вадим Петрович. – Все рассчитывали, что в случае чего – их профильное министерство прикроет. Только пара предприятий, кажется, перестала торговать – и то скорее потому что невыгодно было».

Офис ООО «Мир пива» в Минске

Фото: belsat.eu

Однако реальных украинских санкций пришлось ждать еще год. Только 24 мая 2018-го два белорусских предприятия были внесены в обновленный список попавших под санкции Украины. Как указывалось в списках, опубликованных на сайте президента Украины, для ООО «Мир пива» (Минск) вводилось ограничение торговых операций сроком на три года. Для «Мозырского спиртоводочного завода» (Гомельская область) – ограничение торговых операций сроком на один год.

Это был первый случай, когда белорусские предприятия попали в подобный санкционный список Украины – в отношении предприятий и лиц, «причастных к информационной и киберагрессии» против Украины, к «противоправным действиям против граждан Украины».

Компания «Мир пива» оказалась весьма загадочной: у нее нет собственного сайта, собственники и руководители фирмы в открытых источниках не упоминаются. Сотрудники от любых комментариев категорически отказались. Однако при этом именно «Мир пива» была дистрибьютором украинского пива «Оболонь» в Беларуси – данные именно этой компании можно было увидеть на этикетках «Оболони», продаваемой в белорусских магазинах.

Впрочем, в 2017 году «первоначальная модель» торговли предприятий Беларуси с «ЛДНР» уже уходила в прошлое. Ее расцвет пришелся на 2015-2016 годы, когда основу поставок из Беларуси в ОРДЛО составлял алкоголь и продукты питания. В 2017-2018 годах значительно поменялась и модель, и ассортимент поставок. Обеспечением незаконной торговля занялись официальные российские структуры в Беларуси, а номенклатура начала меняться в сторону продукции машиностроения. Об этом – в третьей части статьи на следующей неделе.