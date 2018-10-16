Журналистку Ольгу Чайчиц задержали в Куропатах 16.10.2018, 11:53

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Независимая журналистка делала сюжет о строительных работах в урочище.

Журналистку Ольгу Чайчиц, которая сотрудничает с телеканалом «Белсат» задержали в Куропатах. Чайчиц в урочище делала сюжет о подготовительных работах к установке мемориала. После на парковке к ней подошли милиционеры в форме и сказали, что она задержана по статье 22.9 КОАП Беларуси, пишет tut.by.

— Меня задерживают за то, что вчера я тут делала сюжет о Куропатах, — успела сообщить журналистка. Ее увезли в Боровлянское РУВД.

Это не первое задержание Чайчиц в текущем году — ее постоянно штрафуют за сотрудничество с телеканалом «Белсат».

В сентябре Ольге Чайчиц пытались ограничить выезд из страны за то что она, якобы, не уплатила все вынесенные ей штрафы. Ольга Чайчиц должна была ехать в Париж, где у нее были запланированы встречи в Международной федерации журналистов, с представителями организации «Репортеры без границ», а также встречи в Брюсселе — в Европарламенте и в Еврокомиссии, где она планирует рассказать о ситуации со СМИ в Беларуси.

Спустя сутки запрет на выезд все-же был снят.