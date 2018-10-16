Две церкви 6 Альфред Кох

16.10.2018, 11:57

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Альфред Кох

А с кем бы был Иисус Христос?

Есть церковь без денег но с двухтысячелетней легитимностью. Церковь еще от Константина Великого и Святой Елены. Церковь выжившая под мусульманским владычеством и сохранившая веру и святыни.

А есть церковь переутвержденная Сталиным на могиле русской православной церкви. Церковь, которая чтобы появиться на свет, должна была наплевать на эту могилу и рабски прислуживать власти безбожников.

Церковь стукачей и мракобесов, церковь обрядоверия и государствобожия. Церковь разврата и богохульства. Она купается в деньгах, в золоте и непотребной роскоши.

И вот между этими церквями сейчас происходит раскол. И каждый верующий человек должен выбрать с кем он. Пусть не конфессионально, а сердцем и верой.

Наверное (мне, лично, так кажется) для того, чтобы сделать для самого себя этот выбор, нужно задаться вопросом: а с кем бы был Иисус Христос?

И как только вы на него ответите (а ответить на него легко и просто), то и ваш выбор станет легким и понятным. Христос точно не там где золото и предательство, не с фарисеями и власть предержащими.

Альфред Кох, «Фейсбук»