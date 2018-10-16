Андрей Шарендо: Молчать больше нельзя 3 16.10.2018, 12:01

Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Только открытый протест и четкие требования могут изменить ситуацию.

14 октября в Бресте состоялась традиционная акция протеста против строительства аккумуляторного завода. Вышли несколько десятков человек. Брестчане уже довольно долго ведут борьбу против вредного производства, которое может появиться в их городе. Что заставляет людей каждое воскресенье выходить на улицы города? Cайт Сharter97.org расспросил у координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» и представителя Белорусского Национального Конгресса в Бресте Андрей Шарендо:

- В последнее время мы все чаще слышим о вредных предприятиях, которые появляются на территории нашей страны. Почему власти это допускают?

- Ответ очень прост. Лукашенко хочет любыми способами привлечь хоть какие-то инвестиции. Именно по этой причине появляются вредные предприятия и отсталые заводы. Во всей Европе отказались от этих предприятий, а у нас их повсеместно строят: Брест, Светлогорск, Белоозерск. Понимаете, такими технологиями сегодня пользуются страны Африки.

Никто не смотрит на мнение людей, на их взгляды. Здесь вопрос упирается только в материальную составляющую.

- Тема экологии так сильно задела брестчан?

- Понимаете, это не только тема экологии. Можно сказать, что акция протеста, которая прошла в это воскресенье, стала новым шагом. Раньше люди выходили без лозунгов и каких-то требований. Теперь люди осознали, что это бессмысленно. Брестчане собирали подписи, выходили на площадь, обсуждали проблемы, cвязанные с заводом. В этот раз мы увидели акцию протеста. Люди поняли, что молчать больше нельзя и вышли целенаправленно, понимая, что будут аресты, будут сутки.

- Почему власти так нервно отреагировали на протест? Были задержаны блогеры Петрухин и Кабанов, лидер БНК Николай Статкевич получил пять суток ареста?

- Это еще раз показывает, что властей беспокоят только акции протеста. Никакие сборы подписей и различные перфомансы, которые не несут политической подоплеки, не оказывают влияния. Только открытый протест и четкие требования могут изменить ситуацию в городе и ситуацию в стране.