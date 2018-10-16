Белорусского священника, критиковавшего патриарха, официально уволили 17 16.10.2018, 12:06

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Александр Шрамко

Церковному руководству не понравились фотографии охраны патриарха и его автомобиля.

Сегодня в Минском епархиальном управлении было озвучено официальное решение относительно священника Александра Шрамко, которому устно запретили служить во время визита в Беларусь Московского патриарха Кирилла, сообщает «Радыё Свабода».

Согласно указу митрополита Минского и Заславского Павла, Александра Шрамко официально освободили от должности священника «без права служения, ношению иерейского креста и предоставления благословения».

Церковному руководству не понравилось то, что священник опубликовал фотографии с охраной патриарха и его автомобиля.