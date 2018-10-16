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Три лучших доступных продукта для укрепления иммунитета

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  • 16.10.2018, 12:47
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Как укрепить организм осенью.

Начался сезон, когда простудные заболевания будут только расти, - как укрепить свой организм и «натренировать» иммунитет для защиты от инфекций? Эксперты назвали три лучших продукта, которые помогут в этом, сообщает healthinfo.ua.

В частности, ученые советуют употреблять продукты с коллагеном - куриный бульон, желатин, яйца, орехи, грибы. Коллаген отличается свойством укреплять суставы и улучшать состояние кожи (фактически омолаживать), а также повышать иммунитет.

Кстати, о курином бульоне. По словам специалистов, в этом блюде, помимо коллагена, содержатся также полезные минералы и аминокислоты, которым тоже присуща способность активизировать функции иммунитета.

Кроме того, для укрепления защитных свойств организма очень полезны йогурты и кисломолочные продукты. Благодаря их регулярному употреблению улучшается микрофлора кишечника, что является важнейшим условием для более сильного иммунитета. В дополнение эксперты отметили, что здоровый кишечник обеспечивает и хорошее качества сна, быстрое восстановление организма в случае болезней.

Еще один ценный продукт для иммунитета – жирная рыба. Входящие в ее состав кислоты омега-3 позволяют организму контролировать воспалительные процессы, не допуская их распространения. Ученые указали и на тот факт, что содержащийся в рыбе белок участвует в строении иммунных клеток и снабжает организм ценными для него аминокислотами.


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