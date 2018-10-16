В экономике Китая обнаружили скрытый долг на $5,8 триллионов 6 16.10.2018, 12:56

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Долговая нагрузка госсектора Китая оказалась существенно выше официальных цифр.

Об этом предупреждает в обзоре международное рейтинговое агенство S&P, пишет finanz.ru.

Местные правительства провинций КНР накопили внебалансовый долг в объеме как минимум 40 триллионов юаней, или 5,8 трлн долларов, что сулит риски новых дефолтов во второй экономике мира, пишут аналитики S&P Global Ratings во главе с Глорией Лу.

"Потенциальные суммы задолженности - это айсберг с гигантскими кредитными рисками", - отмечает Лу.

Значительная доля займов приходится на специальные структуры по финансированию местных органов власти, так называемые LGFV, и это значит, что расплачиваться по долгам необязательно должны будут сами локальные правительства.

Национальная экономика сбавляет темпы, а установленной Пекином квоты на выпуск облигаций местных правительств не хватает для финансирования инфраструктурных проектов, необходимых для поддержания роста в регионах, и локальные власти по всей стране прибегают к LGFV для привлечения средств, отмечает S&P.

В результате этим спецструктурам приходится "идти по канату", балансируя между снижением долговой нагрузки и трансформацией бизнеса в более стандартные государственные формы, констатирует S&P.

"Рынки правы, начиная больше беспокоиться об устойчивости китайского долга и повышенных финансовых рисках", - говорит и главный экономист Citigroup Inc. по КНР в Гонконге Лю Ли-Ган.

По его словам, накопление рисков сулит новое давление на юань, уже потерявший около 10% стоимости с начала года.

Кредитные вливания продолжают оставаться источником китайского "экономического чуда". По итогам первого квартала общий долг нефинансового сектора КНР вырос на 5,5 процентного пункта и достиг очередного рекордного значения в 261,2% ВВП.

Главным накопителем долга стал корпоративный сектор (+3,8 п.п.), госдолг вырос на 0,8 п.п., а долг домохозяйств - на 0,9 п.п., подсчитал Банк международных расчетов.

Снижение долга, которое БМР фиксировал в конце прошлого года, ожидаемо оказалось временным. Кредитная нагрузка продолжит расти из-за торговой войны с США и стимулирующих мер китайского руководства, в частности, упрощения доступа к кредиту компаний, занятых в инфраструктурных проектах, говорит аналитик ЦМИ Сбербанка Василий Носов.

"Хотя Си Цзиньпин регулярно называет снижение закредитованности экономики ключевой задачей, данные указывают на приоритет поддержки высоких темпов роста ВВП, - отмечает он. - Стабильный рост ВВП необходим Китаю для поддержания позитивных настроений инвесторов и, следовательно, стабильного притока иностранных инвестиций и иностранных технологий".