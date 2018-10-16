Костевич рассказала про тестирование базы «тунеядцев» 20 16.10.2018, 13:05

3,146

Ирина Костевич

Первые результаты «тестирования» появятся уже в ноябре.

В Беларуси сейчас тестируют базу не занятых в экономике. Об этом сообщила сегодня в «парламенте» министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Глава ведомства также рассказала, ведутся ли сейчас работы по пересмотру взносов в ФСЗН. О возможных изменениях в отчисления в фонд ранее сообщали в МНС, пишет tut.by.

— В конце октября-начале ноября по результатам тестирования (базы незанятого населения. — Прим. ред.) я выеду в регионы поговорить, что мы выявили, как будем решать эти проблемы, — отметила Ирина Костевич.

Напомним, в июле Лукашенко интересовался, как формируется база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которой занимается Минтруда.

— Мы предложили правительству, в частности Министерству труда, чтобы эта база, если декрет вступает в силу с января, была апробирована уже с сентября, потому что все равно будут какие-то недочеты, небольшие ошибки, — сказала Марианна Щеткина. — Свести все в единый массив данных — это достаточно сложно. Поэтому с сентября нужно провести апробацию, мы на этом настаиваем.

Ранее на сайте Минтруда разместили специальную программу подготовки и направления электронных документов, через которую можно будет в онлайн-режиме передавать данные о занятом в экономике населении. Эта информация будет использоваться для формирования базы не занятых в экономике, которую ведомство должно создать к 1 декабря этого года. Программа уже доступна для скачивания.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов.

На местах будут созданы специальные комиссии, которые будут собирать информацию о «тунеядцах».

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим 100%-е возмещение затрат, следующие коммунальные услуги: горячее водоснабжение,газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.