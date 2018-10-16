Фотофакт: Под Оршей водитель привязал к машине и вырвал камеру скорости 24 16.10.2018, 13:18

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Перед этим он был сфотографирован дважды.

В Оршанском районе мужчина вырвал и уничтожил камеру скорости. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 12 октября на выезде из Орши.

«Мужчина отвозил девушек в Витебск и за превышение скорости попал в объектив камеры фотофиксации. Вечером, возвращаясь обратно, на этом же месте он вновь превысил скорость и был «сфотографирован». Прикинув, что два штрафа — это много, 27-летний водитель решил уничтожить прибор, чтобы избежать наказания», — рассказали в милиции.

Мужчина набросил на стационарную камеру петлю и при помощи автомобиля вырвал ее. После этого он отправился домой, где стал потрошить прибор, пытаясь найти место, где хранятся снимки. О том, что фотографии не хранятся в камере, а сразу передаются в центр фиксации правонарушений, утром следующего дня водителю рассказали сотрудники милиции.

По факту кражи в отношении жителя Орши возбудили уголовное дело. Ущерб составил более 24 000 рублей.