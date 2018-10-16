«Съездить туда – как слетать на Луну» 5 16.10.2018, 13:36

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Фото: архив семьи КОЗЛОВСКИХ

Как семья из Барановичей месяц путешествовала по Вьетнаму.

Анжелика Козловская вместе с мужем Геннадием несколько лет путешествуют по миру. В этом году они спланировали самостоятельное путешествие по Вьетнаму. За месяц семья побывала на пяти островах и в 12 городах, проехав по стране 3280 километров. Анжелика рассказала Intex-press о том, как они планировали путешествие, какую необычную еду пробовали, какое впечатление произвели на них местные и во сколько обошлась поездка:

- Мне 49 лет, моему мужу Геннадию – 55. Активно путешествовать мы начали десять лет назад. До 40 лет я вообще нигде не была: не видела ни моря, ни гор. На мое 40-летие муж подарил путевку во Вьетнам. Он был там в командировках, рассказывал о стране. В первый раз мы ехали в те места, где он бывал. Так как я не работаю, мы могли дольше побыть в стране. Полтора месяца жили на берегу моря. Я будто попала в другой мир. Отдых так понравился, что мы решили съездить туда еще раз.

В 2012 году мы поехали во Вьетнам во второй раз. Пробыли там месяц и решили, что следующее путешествие будет снова в эту страну. Она покорила меня своей экзотикой: там вкусная еда, чудесная природа и удивительный народ. Мы хотели объездить Вьетнам вдоль и поперек, насладиться им так, чтобы уже не хотелось возвращаться.

Фото: архив семьи КОЗЛОВСКИХ

Подготовка

Поездку запланировали на март 2018 года. Путешествовать решили самостоятельно, поэтому готовиться начали за полгода. На мой взгляд, в Европу лучше ехать организованно, а Азию нужно познавать изнутри: ходить на тот же рынок, что местные, кушать, где они, стоять с ними в очереди, жить в их доме.

Я изучила массу форумов, где люди рассказывали о местах, которые стоит посетить, делились хитростями, сообщали о ценах. Было важно распланировать весь месяц, чтобы знать, сколько времени можно потратить на изучение одного города. Я взяла листок и начала выписывать названия мест. Затем открыла карту и стала изучать их расположение. Так как мы решили путешествовать сами, надо было спланировать маршрут, чтобы заезжать в каждый город по очереди, не повторяясь.

В поездку взяли не очень много вещей. Самое необходимое: минимум летней одежды и удобную обувь, увлажняющие кремы и солнцезащитные средства, предметы гигиены и электрическую кастрюлю. В ней мы варили яйца, заваривали роллтон, готовили кофе, полуфабрикаты и иногда креветки. Все это сложили в рюкзаки.

Билеты и гостиницы бронировали заранее. Мы ехали из Минска до Москвы на автобусе, а оттуда на самолете до Вьетнама.

Мы не боялись того, что не знали ни английского, ни вьетнамского языков: у нас был интернет, везде есть WI-FI, так что были уверены, что не пропадем. С вьетнамцами мы общались жестами, писали на бумаге то, что нам нужно, а цены показывали на калькуляторе.

Фото: архив семьи КОЗЛОВСКИХ

Удивительные вьетнамцы

Первое, на что обращаешь внимание, когда прибываешь в страну – температура воздуха.

Во Вьетнаме, как в сауне, жарко. Температура около 40 градусов. Обгореть там легко, поэтому все местные днем ходят в закрытой одежде, носят перчатки, а носки надевают прямо под босоножки.

Люди во Вьетнаме добродушные и улыбчивые. Они также довольно любопытные, особенно к белокожим туристам. Например, нас с мужем они могли подолгу рассматривать, подойти и потрогать или просто издалека тыкать пальцем. Они довольно отзывчивые. Часто, если я не знала, как добраться до нужного места, обращалась за помощью к местным. Они не просто показывали дорогу, а буквально за руку провожали.

Расписание везде на вьетнамском языке. Чтобы добраться, я искала в интернете название городов по-вьетнамски, затем искала их в расписании, а потом писала на бумажке место, дату и время поездки и отдавала кассиру. Кассир вызывала специальный микроавтобус, который бесплатно отвозил на нужную станцию.

Если местные понимают, что вы нуждаетесь в их помощи, они будут считать своей обязанностью вас сопроводить до конца. И потом будет сложно им отказать. Например, однажды мы ехали около суток в автобусе, нам надоело, мы решили выйти посреди дороги и пройтись пешком. Местные так переживали, что бежали за нами, кричали и жестикулировали, чтобы мы вернулись в автобус. Они боялись, что мы заблудимся. Нам было неудобно перед ними, но мы пошли пешком.

Фото: архив семьи КОЗЛОВСКИХ

Транспорт

По городу люди перемещаются на скутерах или мотоциклах. Для них это самый удобный вид транспорта. На байках они перевозят все: плазменные телевизоры, холодильники, с ними ездят собаки и дети. Никто не пристегивается. В Азии нет правил дорожного движения, все едут, как хотят. Дорогу приходится переходить с закрытыми глазами, не глядя на движение: водители не собьют, а просто аккуратно объедут.

Из города в город ездят на общественном транспорте. Дешевле всего перемещаться по городу на автобусах. По городу разрешено ездить со скоростью 30 км/час. Так как города плавно переходят друг в друга, вьетнамцы почти всегда ездят медленно, поэтому поездки обычно длительные. Каждые три часа автобусы останавливаются на час, чтобы люди могли покушать, сходить в туалет.

Помыться можно в придорожных туалетах. Там стоят большие бочки с чистой водой и ковшики, из которых можно себя полить. В общественном транспорте местные слушают только вьетнамские песни. Их музыку я так и не полюбила.

За пассажирами следят кондукторы. Поразило, как они работают. Кондуктор – хозяин в автобусе. Он продает билеты и работает с пассажирами всю дорогу: рассаживает людей по местам, пересаживает и следит, чтобы все старики ехали сидя, загружает в автобус сумки, подсказывает водителю, где остановиться.

Дома

Архитектура в стране довольно необычная. Дома у вьетнамцев стоят вплотную с соседскими, дворики небольшие. Это потому, что в стране дорогая земля. Стоимость дома – $15 тысяч, а земля стоит как полдома, поэтому свои дома вьетнамцы строят в несколько этажей. На первых этажах часто расположены магазины, на вторых – спальные места, а на крышах могут разбить сад.

У вьетнамцев есть такое понятие, как сиеста (послеобеденный сон). В это время любой местный может повесить гамак прямо на улице и лечь спать. За это никто его не оштрафует, сон для вьетнамцев – святое.

Фото: архив семьи КОЗЛОВСКИХ

Еда

Питались мы с мужем в разных местах: и в хороших ресторанах, и в кафе, и на улицах. Обычно в самых страшных местах вкусная еда.

В кафе обед на одного человека выходит около $8. Порции большие, поэтому часто мы с мужем покупали одно блюдо на двоих. Во время первой поездки во Вьетнам я выбирала еду даже не читая меню, просто «пальцем в небо». Тогда и попробовала крокодила, страуса, утиные яйца с зародышами, лягушек. Насытилась, и в этом году себя так не баловала, брала что попроще: рисовые блинчики, рис с креветками, мясо с луком. Кроме того, ежедневно мы ели ананасы, манго и арбузы. Еда во Вьетнаме вкусная и острая.

Пока мы там находились, наблюдали, как местные готовят, запоминали, чтобы потом приготовить что-то дома. Когда вернулись в Беларусь, пробовали готовить рис, как они. Но у нас он не получается такой рассыпчатый. Думаю, все зависит от сорта. В блюда мы стали добавлять соевый соус, и еда немного напоминает вьетнамскую.

Другой мир

Вьетнам не для брезгливых людей. Мы, например, нередко ели у уличных торговцев. И на улице можно воспользоваться разными услугами: поставить банки, постричься, получить массаж. Цены разные: там есть цены для местных и цены для белых, которые обычно вдвое выше. Вьетнамцы считают, что все белые живут богато. Поэтому лучше не спрашивать цены. Чтобы не переплачивать, мы с мужем наблюдали за тем, какого цвета купюры дают местные, и платили такими же.

Для многих отправиться на отдых во Вьетнам – не круто, а для меня – интересно. Азия – колоритно, это другой мир. Для меня съездить во Вьетнам – как слетать на Луну. Просто перед поездкой нужно понимать, что эта страна не для тех, кто любит комфортный отдых.