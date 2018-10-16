«Съездить туда – как слетать на Луну»5
- 16.10.2018, 13:36
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Как семья из Барановичей месяц путешествовала по Вьетнаму.
Анжелика Козловская вместе с мужем Геннадием несколько лет путешествуют по миру. В этом году они спланировали самостоятельное путешествие по Вьетнаму. За месяц семья побывала на пяти островах и в 12 городах, проехав по стране 3280 километров. Анжелика рассказала Intex-press о том, как они планировали путешествие, какую необычную еду пробовали, какое впечатление произвели на них местные и во сколько обошлась поездка:
- Мне 49 лет, моему мужу Геннадию – 55. Активно путешествовать мы начали десять лет назад. До 40 лет я вообще нигде не была: не видела ни моря, ни гор. На мое 40-летие муж подарил путевку во Вьетнам. Он был там в командировках, рассказывал о стране. В первый раз мы ехали в те места, где он бывал. Так как я не работаю, мы могли дольше побыть в стране. Полтора месяца жили на берегу моря. Я будто попала в другой мир. Отдых так понравился, что мы решили съездить туда еще раз.
В 2012 году мы поехали во Вьетнам во второй раз. Пробыли там месяц и решили, что следующее путешествие будет снова в эту страну. Она покорила меня своей экзотикой: там вкусная еда, чудесная природа и удивительный народ. Мы хотели объездить Вьетнам вдоль и поперек, насладиться им так, чтобы уже не хотелось возвращаться.
Подготовка
Поездку запланировали на март 2018 года. Путешествовать решили самостоятельно, поэтому готовиться начали за полгода. На мой взгляд, в Европу лучше ехать организованно, а Азию нужно познавать изнутри: ходить на тот же рынок, что местные, кушать, где они, стоять с ними в очереди, жить в их доме.
Я изучила массу форумов, где люди рассказывали о местах, которые стоит посетить, делились хитростями, сообщали о ценах. Было важно распланировать весь месяц, чтобы знать, сколько времени можно потратить на изучение одного города. Я взяла листок и начала выписывать названия мест. Затем открыла карту и стала изучать их расположение. Так как мы решили путешествовать сами, надо было спланировать маршрут, чтобы заезжать в каждый город по очереди, не повторяясь.
В поездку взяли не очень много вещей. Самое необходимое: минимум летней одежды и удобную обувь, увлажняющие кремы и солнцезащитные средства, предметы гигиены и электрическую кастрюлю. В ней мы варили яйца, заваривали роллтон, готовили кофе, полуфабрикаты и иногда креветки. Все это сложили в рюкзаки.
Билеты и гостиницы бронировали заранее. Мы ехали из Минска до Москвы на автобусе, а оттуда на самолете до Вьетнама.
Мы не боялись того, что не знали ни английского, ни вьетнамского языков: у нас был интернет, везде есть WI-FI, так что были уверены, что не пропадем. С вьетнамцами мы общались жестами, писали на бумаге то, что нам нужно, а цены показывали на калькуляторе.
Удивительные вьетнамцы
Первое, на что обращаешь внимание, когда прибываешь в страну – температура воздуха.
Во Вьетнаме, как в сауне, жарко. Температура около 40 градусов. Обгореть там легко, поэтому все местные днем ходят в закрытой одежде, носят перчатки, а носки надевают прямо под босоножки.
Люди во Вьетнаме добродушные и улыбчивые. Они также довольно любопытные, особенно к белокожим туристам. Например, нас с мужем они могли подолгу рассматривать, подойти и потрогать или просто издалека тыкать пальцем. Они довольно отзывчивые. Часто, если я не знала, как добраться до нужного места, обращалась за помощью к местным. Они не просто показывали дорогу, а буквально за руку провожали.
Расписание везде на вьетнамском языке. Чтобы добраться, я искала в интернете название городов по-вьетнамски, затем искала их в расписании, а потом писала на бумажке место, дату и время поездки и отдавала кассиру. Кассир вызывала специальный микроавтобус, который бесплатно отвозил на нужную станцию.
Если местные понимают, что вы нуждаетесь в их помощи, они будут считать своей обязанностью вас сопроводить до конца. И потом будет сложно им отказать. Например, однажды мы ехали около суток в автобусе, нам надоело, мы решили выйти посреди дороги и пройтись пешком. Местные так переживали, что бежали за нами, кричали и жестикулировали, чтобы мы вернулись в автобус. Они боялись, что мы заблудимся. Нам было неудобно перед ними, но мы пошли пешком.
Транспорт
По городу люди перемещаются на скутерах или мотоциклах. Для них это самый удобный вид транспорта. На байках они перевозят все: плазменные телевизоры, холодильники, с ними ездят собаки и дети. Никто не пристегивается. В Азии нет правил дорожного движения, все едут, как хотят. Дорогу приходится переходить с закрытыми глазами, не глядя на движение: водители не собьют, а просто аккуратно объедут.
Из города в город ездят на общественном транспорте. Дешевле всего перемещаться по городу на автобусах. По городу разрешено ездить со скоростью 30 км/час. Так как города плавно переходят друг в друга, вьетнамцы почти всегда ездят медленно, поэтому поездки обычно длительные. Каждые три часа автобусы останавливаются на час, чтобы люди могли покушать, сходить в туалет.
Помыться можно в придорожных туалетах. Там стоят большие бочки с чистой водой и ковшики, из которых можно себя полить. В общественном транспорте местные слушают только вьетнамские песни. Их музыку я так и не полюбила.
За пассажирами следят кондукторы. Поразило, как они работают. Кондуктор – хозяин в автобусе. Он продает билеты и работает с пассажирами всю дорогу: рассаживает людей по местам, пересаживает и следит, чтобы все старики ехали сидя, загружает в автобус сумки, подсказывает водителю, где остановиться.
Дома
Архитектура в стране довольно необычная. Дома у вьетнамцев стоят вплотную с соседскими, дворики небольшие. Это потому, что в стране дорогая земля. Стоимость дома – $15 тысяч, а земля стоит как полдома, поэтому свои дома вьетнамцы строят в несколько этажей. На первых этажах часто расположены магазины, на вторых – спальные места, а на крышах могут разбить сад.
У вьетнамцев есть такое понятие, как сиеста (послеобеденный сон). В это время любой местный может повесить гамак прямо на улице и лечь спать. За это никто его не оштрафует, сон для вьетнамцев – святое.
Еда
Питались мы с мужем в разных местах: и в хороших ресторанах, и в кафе, и на улицах. Обычно в самых страшных местах вкусная еда.
В кафе обед на одного человека выходит около $8. Порции большие, поэтому часто мы с мужем покупали одно блюдо на двоих. Во время первой поездки во Вьетнам я выбирала еду даже не читая меню, просто «пальцем в небо». Тогда и попробовала крокодила, страуса, утиные яйца с зародышами, лягушек. Насытилась, и в этом году себя так не баловала, брала что попроще: рисовые блинчики, рис с креветками, мясо с луком. Кроме того, ежедневно мы ели ананасы, манго и арбузы. Еда во Вьетнаме вкусная и острая.
Пока мы там находились, наблюдали, как местные готовят, запоминали, чтобы потом приготовить что-то дома. Когда вернулись в Беларусь, пробовали готовить рис, как они. Но у нас он не получается такой рассыпчатый. Думаю, все зависит от сорта. В блюда мы стали добавлять соевый соус, и еда немного напоминает вьетнамскую.
Другой мир
Вьетнам не для брезгливых людей. Мы, например, нередко ели у уличных торговцев. И на улице можно воспользоваться разными услугами: поставить банки, постричься, получить массаж. Цены разные: там есть цены для местных и цены для белых, которые обычно вдвое выше. Вьетнамцы считают, что все белые живут богато. Поэтому лучше не спрашивать цены. Чтобы не переплачивать, мы с мужем наблюдали за тем, какого цвета купюры дают местные, и платили такими же.
Для многих отправиться на отдых во Вьетнам – не круто, а для меня – интересно. Азия – колоритно, это другой мир. Для меня съездить во Вьетнам – как слетать на Луну. Просто перед поездкой нужно понимать, что эта страна не для тех, кто любит комфортный отдых.