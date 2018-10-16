Митрополит Московского патриархата в Украине объявил себя клириком Константинополя 4 16.10.2018, 13:40

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Александр Драбинко

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский последовал решению Вселенского патриархата.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко объявил, что теперь подчиняется Константинопольскому патриархату, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По его мнению, после отмены Вселенским патриархом Варфоломеем документа от 1686 года, который передавал Киевскую митрополию Московскому патриархату, с юридической точки зрения клириками Константинопольской церкви стали все священнослужители УПЦ.

«С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата», — сказал священнослужитель.

Митрополит Александр и раньше не соглашался с официальной позицией УПЦ Московского патриархата. Так, весной этого года он подписал обращение к Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

В мае этого года на сайте LB.ua Драбинко опубликовал статью, в которой объяснил необходимость автокефалии, обвинил Россию в попытке аннексии Украины. «После аннексии Крыма и начала открытой российской агрессии на Донбассе стало окончательно понятно, что жить по лжи, совмещая лояльность к своей стране с лояльностью к пропагандирующей идеологию «русского мира» московской церковной структуре, уже невозможно», — написал он.