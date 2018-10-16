Семь вагонов долларов Telegram-канал СерпомПо

16.10.2018, 14:12

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Совершенно точно можно сказать, с какого момента испугался Путин.

Индекс страха — можно совершенно точно сказать, когда российские власти испугались запрета расчетов в долларах и стали копить наличные.

Не с апрельского 2018 г. кризиса. И не с летних разговоров Путина, Лаврова, Силуанова о снижении роли доллара в мировой торговле. И уж тем более, не с сентябрьской утечки Костина о возможности дедоллоризации вкладов.

Нет, к таким разговорам российские власти приготовились заранее.

Знали, чем могут кончиться их внешнеполитические игры и выкрутасы.

Они начали готовить чрезвычайные меры сразу после прихода Трампа в Белый дом в 2017 году. Сразу после начала скандала о вмешательстве в американские выборы. Именно тогда они стали целенаправленно копить наличную иностранную валюту. На всякий случай.

На 1 сентября 2018 ее было уже на $46,6 млрд

2/3 — в подвалах ЦБ, 1⁄3 — в сейфах комбанков.

Зачем столько? Для чего? Ведь эта валюта не приносит доходов. При нынешних ставках по гособлигациям США лишние 30 млрд в наличке — это потеря почти $1 млрд ежегодно купонного дохода (по сравнению с инвестированием их в облигациии). Но кого волнуют такие мелочи, когда на кону геополитика?

А с апреля 2018 страхи, конечно, усилились. Россия добавила за 5 месяцев +$10 млрд в наличке.

Зато теперь нам не страшны никакие денежные санкции США! Запрещайте что хотите, какие угодно санкции против госбанков вводите — российские власти готовы к любым сценариям.

Даже свои вложения в гособлигации США — и те Центробанк уже спрятал, сделал их через европейских посредников. Не заморозите! Нет у вас на нас никаких рычагов! Вот так!

А мы можем делать, что захотим. Бойтесь!

Между прочим, это означает и то, что нет у страны никаких проблем с долларовой наличкой. Совершенно незачем принудительно конвертировать валютные вклады населения. Или компаний.

Совершенно не нужен «секретный» план дедолларизации. И никакие «секретные» меры из него.

Но… Удержаться от доступного и желаемого — высшая из добродетелей. И российская власть этой добродетелью точно не обладает. Только что совершенно без всякой финансовой необходимости она ограбила свое население (повышение пенсионного возраста, НДС, акцизов и др.).

Она легко может пойти и на принудительную конвертацию валютных вкладов. А зачем расставаться с деньгами? Гасить ими какие-то кризисы? Если можно погасить их простым административным решением?

Вот для этого и нужен секретный план дедолларизации — предусмотреть разные сценарии и приготовиться к худшим из них. Вместо того, чтобы приложить все усилия для того, чтобы избежать худшие из них…

И никак не идет из головы простая мысль: Россия в результате всей это подготовки к дедолларизации не снизила, а усилила свою зависимость от доллара…

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