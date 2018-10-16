«У меня травма руки, она плохо работает, видимо, зацепил спуск» 1 16.10.2018, 14:15

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Рядовой, которого судят за гибель солдата Дмитрия Удода, отказался от адвоката.

25-летний Сергей Крупа полностью признает свою вину в том, что из-за его ошибки погиб водитель-механик Дмитрий Удод, пишет tut.by.

В зал суда Минского района обвиняемый Сергей Крупа приходит в военной форме. Парень выглядит растерянным, подавленным, он не садится на скамью, а стоит перед трибуной в ожидании судьи. На суд рядовой пришел без адвоката, от услуг защитника отказался и в ходе самого процесса.

По версии следствия, 4 апреля во время боевой подготовки от огнестрельного ранения погиб 20-летний Дмитрий Удод. Обвинение по ч.2 ст. 463 УК (Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека) предъявлено 25-летнему заместителю командира боевой машины Сергею Крупе. Рядовому 25 лет, родом из Мозыря. У него средне-специальное образование, в армию был призван в 2017 году.

— Хотел служить, меня призвали в 24 года. Отсрочку давали из-за травмы руки в детстве, ну, и сердце там, — рассказывает в суде Сергей Крупа.

Свою вину рядовой признает полностью. Несмотря на это, мама погибшего солдата просит не наказывать Крупу, объясняет: все вышло случайно, и приговор уже не вернет ей сына. Сегодня женщина в суде не присутствует, она приедет завтра в Минск из Гомельской области и выступит в процессе.

— В апреле выбирали лучший экипаж Вооруженных сил. Мы тоже участвовали в этом, — рассказывает Сергей Крупа.

Экипаж состоял из трех человек: командира боевой машины Степко, заместителя Сергея Крупы и водителя-механика Дмитрия Удода. Обвиняемый перечисляет, что входило в обязанности каждого:

— Командир брал ленту у механика и должен был передать мне, а я уже заряжал. Чем быстрее все сделать, тем лучше. Когда лента заряжена, сообщаем об этом по рации. Затем поступает команда, и мы стреляем. Крупа уточняет, что перед выстрелом все люки должны быть закрыты. Лично его обращаться с оружием учили еще в Печах, там же ознакомили с соответствующей инструкцией.

— Как налажено поведение во время внештатной ситуации? — уточняет судья у обвиняемого.

— Нужно прекратить стрельбу и доложить офицеру. У командира машины с ним связь была, у меня — нет. Не работал шлемофон, — отвечает Крупа.

— Вы доложили об этом? — спрашивает судья.

— Все знали, — говорит обвиняемый рядовой.

Как он рассказывает во время допроса в суде, первые три этапа стрельбы 4 апреля проходили в штатном режиме.

— Приступили ко второму, начались осечки, командир машины докладывал об этом Степко. Экипаж, который стрелял до нас, тоже говорил, что были осечки, — вспоминает Сергей Крупа. — А потом услышал, что упала лента, сказал командиру сделать доклад. В спешке я забыл поставить оружие на предохранитель. Потом мы выскочили из машины, построились все трое, затем снова запрыгнули в машину. Я был уверен, что механик на месте, раздался непроизвольный выстрел. Еще спросил у командира: «Что это было?». Он не знал. И я продолжил дальше заряжать ленту.

— Кто-нибудь проверял боевую готовность Удода? — спрашивает судья.

— Нет.

— Как понять, что он на месте?

— Мы все время так занимались, и механик всегда был на своем месте, — объясняет судье обвиняемый.

Экипаж еще некоторое время не знал, что Дмитрий Удод погиб. Из-за осечек Крупа разрядил ленту и ждал, когда все остальные закончат стрелять.

— После отстрела все вылезли из машин, я искал Диму, видел, что лежал шлемофон. Подумал, Дима пошел в туалет. Доложил командиру об этом, он меня не расслышал, — говорит Сергей Крупа.

По его мнению, трагедия произошла, когда экипаж забирался в боевую машину.

— Произошел выстрел. У меня травма руки, она плохо работает. Видимо, зацепил спуск, оружие не было на предохранителе, — рассказывает в суде рядовой Сергей Крупа. — После случившегося мне стало плохо, начало трясти, меня отвезли в медроту. Я сожалею.

Сергей Крупа призывался в армию с незначительными ограничениями по службе. В его характеристике из воинской части указано, что он зарекомендовал себя посредственно, не дорожит боевыми товарищами. «Невнимательный, рассеянный, забывчивый», — указано в документе.

— Вам и раньше давали такую характеристику или только после произошедшего? — спрашивает судья.

— После, — говорит обвиняемый Крупа.

С предыдущего места работы, наоборот, о Сергее только положительные отзывы. Из озвученных материалов дела в суде, становится известно: эксперты после трагедии осматривали пулемет, он был неисправным. Как отмечает обвиняемый, оружие прибыло с другой части и стреляло с осечками из-за неисправности, а не потому что Крупа с ним неправильно обращался.

16 ноября у молодого человека заканчивается срок службы, после армии он хочет работать инкассатором. В рамках расследования уголовного дела у рядового арестовали имущество: диван, телевизор, микроволновую печь.

Если вина заместителя командира боевой машины будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.