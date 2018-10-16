Богдан Яременко: Лукашенко - это делец, который пытается заработать на проблемах соседей 16.10.2018, 14:28

1,318

Богдан Яременко

Рано или поздно этому придет конец.

Беларусь не раз уличали в торговых связях с «ДНР» и «ЛНР». Журналист издания lb.ua Андрей Паливода в своем расследовании обратил внимание на увеличение экспорта из Беларуси в пограничную с Донбассом Ростовскую область в 2016 году. Экспорт вырос на 20,5%, до $201 млн – и это на фоне снижения общего товарооборота Беларуси и России.

На прилавках «ДНР» и «ЛНР» можно легко найти товары из Беларуси - алкоголь, кондитерские изделия, продукты питания. В тоже время, торгуя с террористами, Лукашенко говорит о том, что Беларусь «поддерживает целостность Украины». Как относятся к этому в самой Украине? Сайт Сharter97.org обратился с этим вопросом к директору фонда «Майдан иностранных дел», руководителю Киевской организации партии «УКРОП» Богдану Яременко.

- Меня это нисколько не удивляет. Лукашенко - это делец, который пытается заработать на проблемах соседей. Он зарабатывает на санкциях, которые введены странами Запада против России. Поэтому, принимая во внимание то, что Лукашенко зарабатывает на проблемах ближайшего союзника - России - попытки заработать на Украине не вызывают никакого удивления.

Все это также объясняет те заявления об угрозе, исходящей со стороны Украины, которыми отличился Лукашенко. Он пытается отвлечь внимание международного сообщества от того, что происходит в Беларуси. Очевидно, что если у Лукашенко нет никаких моральным правил в плане удержания власти, то в плане торговли их также нет.

- Вас нисколько не удивляет поведение Лукашенко. А удивляет ли вас молчание со стороны украинских властей?

- В украинской власти также хватает «морально гибких» людей, которые вопросы зарабатывания денег ставят выше вопросов морали. Поэтому у нас до сих пор хватает чиновников и политиков, которые легко договариваются с белорусскими хапугами и дельцом Лукашенко.

Но в тоже время реакция общества становится все более ясной и однозначной. Ведь украинцы понимают, что белорусские власти во всех вопросах, касаемых войны в Украине, оккупации Крыма, становятся на сторону России. Поэтому рано или поздно этому придет конец. К сожалению, мы должны констатировать факт, что сегодня в Украине есть политики, которые могут имитировать дружбу и стратегическое партнерство с Лукашенко.

- Какой должна быть адекватная реакция со стороны официального Киева на торговлю Минска с террористами?

- Для начала стоит проверить публикацию. Но если она подтвердится, то нужно реагировать жестко. Нужен политический демарш. Повторюсь, что речь идет о государстве, которое в ООН подвергает сомнению территориальную целостность Украины.

Если окажется, что Беларусь ставит под сомнение целостность Украины и в своей экономической деятельности, то я думаю, что любое патриотическое и профессиональное правительство должно было не только сделать политическое заявление, но и ввести санкции против Беларуси. Посмотрим, как будут развиваться события.