Кавказ демонстрирует свой суверенитет Александр Рыклин, Ежедневный журнал

16.10.2018, 14:37

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Александр Рыклин

Жалкая, беспомощная реакция российских властей на случай в Ингушетии – тому подтверждение.

Сотрудник российского офиса Amnesty International журналист и правозащитник Олег Козловский 6 октября был похищен из гостиницы в столице Ингушетии. В Магас он приехал, чтобы составить собственную точку зрения на ситуацию в республике, возникшую в связи с чечено-ингушским договором о новых межреспубликанских границах. Напомню, что акция протеста в Магасе началась в конце сентября и с тех пор фактически не прерывалась — ингушская оппозиция уверена, что договор этот носит односторонний характер и существенно ущемляет интересы родной республики.

Похищение Олега Козловского случилось на второй день после его приезда. Вот, как он сам описывает этот вопиющий случай: «Приехали на какое-то поле, где меня раздели, сделали фото, угрожали их опубликовать, изнасиловать, передать кадыровцам и т.д. Требовали согласиться работать на ЦПЭ — я отказался. Побили, сломали ребро, приставляли пистолет к затылку и говорили, что сейчас застрелят… Когда добиться от меня чего-либо не удалось, предложили заключить "соглашение": меня отпускают, но я молчу о случившемся. Я сначала отказался, сказав, что мы не в равном положении, чтобы о чем-либо договариваться, а моя обязанность — рассказать правду о происходящем в республике. После еще одной инсценировки казни и угрозы убить моих детей пришлось согласиться на "договор"… Дали одеться, вывезли в Северную Осетию (по пути заехали в отель, где они забрали мои вещи) и высадили из машины у аэропорта Владикавказ. Чтобы довершить эту абсурдную картину, половину дороги похитители, которые только что грозились меня застрелить, жаловались, как правозащитники мешают им бороться с преступностью, а протестующие на улице не дают им спать»…

Ответ на ключевой вопрос — кто были эти люди? — очевиден. Олега похитили и пытали офицеры российских правоохранительных органов. И дело даже не в том, что сами бандиты представились сотрудниками местного центра по борьбе с экстремизмом. Олега, не таясь, вывели из гостиницы и посадили в машину. Другими словами, идентификация похитителей не представляет никакой сложности. Они не боялись камер видеонаблюдения, отчетливо осознавая, что им ничего не угрожает. Были ли это ингушские или чеченские силовики — следующий вопрос…

Могли ли Олега Козловского убить? Конечно, могли! Но, видимо, те, кто отвечает в регионе за «противодействие постороннему вмешательству», полагают, что пока достаточно и такой половинчатой формы устрашения. Разумеется, это внятный и недвусмысленный сигнал любым «институтам мониторинга» — хоть правозащитникам, хоть журналистам: не суйтесь к нам! Не ваше дело, что у нас здесь происходит! Но не только им. В столь демонстративной расправе над человеком, который приехал в республику из Москвы с единственной целью — получить информацию о происходящем (он, замечу, Евкурова свергать не собирался), содержится и послание федеральному Центру. Впрочем, далеко не первое. Власти Кавказа в очередной раз дают ясно понять, что они не потерпят любого вмешательства в их внутренние кавказские дела. Мы, дескать, с «пятой колонной» будем тут разбираться по-своему, без оглядки на ваши столичные церемонии. И разбираются.

Вряд ли стоит сомневаться в том, что в данном случае мы имеем дело с фактом, подтверждающим несомненную «кадыровизацию» всего кавказского региона, когда метод прямой физической расправы становится главным инструментом в борьбе с любыми проявлениями несогласия с политикой местной власти или даже с попыткой предать огласке происходящее в «зоне ответственности Рамзана Кадырова»…

Впрочем, мы знаем, что амбиции Рамзана Ахматовича распространяются далеко за пределы родных гор. Его претензии на общефедеральную повестку давно ни для кого не секрет. Он их демонстрировал уже не единожды. Жалкая беспомощная реакция официальных российских властей на случай с Олегом Козловским — очередное тому подтверждение…

Александр Рыклин, Ежедневный журнал