В Минске задержали троих активистов «Молодежи БНФ» 1 16.10.2018, 14:51

Фото: Uladz Hrydzin

Они проводили акцию у Минобороны против дедовщины.

Акция «Молодежи БНФ» возле здания Минобороны в Минске продолжалась несколько секунд. К активистам сразу же подошел ОМОН, были задержаны трое участников: Денис Мандик, бывший председатель «Молодежи БНФ» Анна Пахолко и еще один парень, сообщает svaboda.org.

Первая акция в рамках кампании против дедовщины «Билет на тот свет» прошла 16 октября на берегу Свислочи, недалеко о здания Минобороны.

По словам руководителя «Молодежи БНФ» Дениса Мандика, компания «Билет на тот свет» направлена на то, чтобы показать людям «все реалии современной армии в Беларуси», а также доказать преимущества контрактной службы.

«В связи с тем, что в последнее время участились случаи насилия и убийств в армии, мы начинаем эту компанию, - говорилось в распространенном активистами пресс-релизе. - Основная наша цель - вызвать общественный резонанс, привлечь внимание общества и сделать так, чтобы об этом говорили не только тогда, когда умрет новый парень. Сколько еще должно погибнуть парней, пока люди перестанут молчать?».