Анджей Дуда: Ян Павел II – образец патриотизма и человечности 16.10.2018, 14:57

Анджей Дуда

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Избрание Кароля Войтылы на престол святого Петра было одним из самых важных событий XX века.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Ян Павел II стремился к достижению миру во всем мире и выступал за права слабых и угнетенных. Сегодня исполняется 40-я годовщина выбора кардинала Кароля Войтылы Папой Римским, сообщает «Радио Польша».

«Он чрезвычайно заботился о мире во всем мире, выступал за права слабых и угнетенных. Он говорил об этом в своих выступлениях в Организации Объединенных Наций, говорил об этом во время своих многочисленных апостольских путешествий, говорил во время проповеди на площади святого Петра в Риме», - подчеркнул глава государства.

Также Анджей Дуда отметил, что поляки многим обязаны Яну Павлу II.

«Его слова утешали нас во времена борьбы за свободу и были для нас указателем во время трудного процесса создания независимого государства. Мы помним его полную веры молитву о новой свободной Польше на площади Победы в Варшаве. Это слова, которые имели силу и остаются актуальными до сих пор», - подытожил президент Дуда.

Президент убежден, что избрание Яна Павла II было одним из самых важных событий XX века. По его мнению, Папа Ян Павел II навсегда останется образцом патриотизма и человечности, которая лежит в основе христианских ценностей.