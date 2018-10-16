Борис Желиба: Повышение цен на бензин очень нервирует людей 16.10.2018, 15:10

Топливо может дорожать и в следующем году.

Экономист Борис Желиба рассказал «Радыё Рацыя», до каких пор будут повышаться цены на автомобильное топливо.

С 14 октября в очередной раз изменились розничные цены на автомобильное топливо, стоимость традиционно выросла на 1 копейку. Это уже двадцатое подорожание с начала года.

В концерне "Белнефтехим" отмечают, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) "продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты".

Как рассказал экономист:

- Руководство НПЗ в последнее время постоянно стонет и рассказывает, как сложно работать при низких внутренних ценах на топливо. Мол, чтобы выйти на рентабельную работу, нужно, чтобы цены выросли на 23 процента. Вот мы и видим уже двадцатое повышение цен на автомобильное топливо по 1 копейке каждый раз. Таким образом и выходят на рентабельный рубеж - за счет автолюбителей.

- Когда прекратится рост цен на топливо?

- Мы уже практически сравнялись с ценами на бензин в России, но до конца года повышения будет продолжаться. Резерв повышения еще не исчерпан, даже в следующем году этот процесс может продолжиться.

Еженедельное повышение цен очень нервирует людей. Но тут у властей большее пространство "для творчества". Приучают народ, что цены должны повышаться не намного, но постоянно.