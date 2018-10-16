С мечтой о свободе: что делал будущий лидер Франции на Гродненщине в 1916 году 1 16.10.2018, 15:35

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Неизвестные страницы белорусской истории Шарля де Голля.

Битва за Верден получила в истории первой мировой войны название «мясорубки». Одним из самых мощных и хорошо укрепленных оборонительных пунктов французов был верденский форт Дуомон. Строили его почти 30 лет, создав чудо фортификационной мысли, облаченное в сталь и бетон. Именно тут и принял свой решительный бой молодой офицер французской армии Шарль де Голль, пишет сайт litvin.pl.

Весной 1916 года немцы начали решительную атаку на верденские позиции. Над Дуомоном пролетали тучи снарядов тяжелой артиллерии. Гибли тысячи бойцов по обе стороны фронта. Смерть в грязной воронке ждала и де Голля.

Капитан де Голль и его боевые товарищи

Он попал под массированный артобстрел 2 марта. Потом немецкие войска предприняли химическую атаку, на позиции французов опустилось ядовитое облако. Пехота кайзера бросилась в рукопашную. Батальон будущего лидера Франции был перебит в считанные минуты. Сам офицер де Голль от удара штыком в бедро потерял сознание.

В армейском приказе французское командование отмечало героизм офицера. Ему удалось после обстрела и газов собрать вокруг себя горстку храбрецов и противостоять атаке врага, отбиваясь штыками. Командование почтило память отважного командира, павшего на позиции у Дуомона.

Но Шарль де Голль не погиб. С того неудачного для него боя начался для него путь в белорусский городок Щучин.

Французская пехота на передовой в первой мировой войне.

Сначала раненого пленника немцы переправили в Оснабрюк, затем последовало перемещение в городок Нейсе. И только потом француза отвезли на Гродненщину, где пленных держали в здании бывшей фанерной фабрики господ Друцких-Любецких. В настоящее время в здании размещается цех завода "Автопровод". Шарлю пришлось провести за колючей проволокой щучинской тюрьмы несколько томительных месяцев. Все это время он мечтал о побеге.

Немцы не утруждали французских офицеров работой. Кормили рационом в 2700 калорий, который полагался и солдатам кайзеровской армии.

Заключение в Щучине продолжалось для де Голля вплоть до октября 1916 года, когда его отправили в крепость Ингольштадт. Здесь ему суждено было провести заключение вместе с будущим красным маршалом Тухачевским.

Германский солдат перед химической атакой

Де Голль среди пленных в замке Ингольштадте стал известен под прозвищем Коннетабль (так его звали еще курсантом в Сен-Сирском военном училище), а Тухачевского называли Миша или Тука. Иногда Тухачевский и де Голль играли в шахматы, обмениваясь новостями о войне. Каждый прорабатывал план побега.

Первым отважился на бегство из тюрьмы де Голль. Но его быстро поймали. Счастье улыбнулось Тухачевскому. Ему удалось добраться до границы Швейцарии и оттуда уже в Париж. Говорили, что Тухачевский бежал, дав немецкому коменданту слово чести не покидать окрестностей Ингольштадта и нарушил его.

После неудачного побега больше в белорусский щучин де Голль не возвращался. Его возили из одной немецкой тюрьмы в другую. Так будущий генерал побывал в Розенберге, затем в Пассау, в Вюрцбурге. Наконец в Магдебургской крепости он узнал в ноябре 1918 года, что Германия проиграла войну.

Впрочем к польско-белорусской границе он еще вернулся в 1919 году, когда стал служить в военной миссии Франции. Инструкторы французской армии обучали солдат маршала Пилсудского защищать восставшую из пепла новую Польшу. На польском фронте капитан Шарль де Голль был награжден орденом Почетного Легиона. Среди наград лидера послевоенной Франции в 1920 году оказался и боевой польский орден «Виртути милитари».