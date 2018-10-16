Виталий Портников: РПЦ капитулировала перед Константинопольским патриархатом 16.10.2018, 15:55

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Виталий Портников

Синод в Минске показал, что никаких рычагов на мировую политику у Москвы нет.

Синод Русской Православной Церкви капитулировал перед Константинопольским Патриархатом, пишет в своем телеграм-канале украинский журналист Виталий Портников.

Единственное, на что оказались способны иерархи - запретить уже не только священникам, но и мирянам причащаться в церквах Константинопольского патриархата. Такое же решение принималось и после восстановления канонической территории Константинопольского патриархата в Эстонии, после чего спустя всего несколько лет евхаристическое общение было восстановлено.

Синод РПЦ просто продемонстрировал, что никаких реальных рычагов воздействия на патриарха Варфоломея - кроме "Новичка", разумеется - у Москвы нет. На раскол мирового православия в Москве не решились - возможно, еще и потому, что есть понимание того, что попытка раскола могла бы на практике обернуться изоляцией самой РПЦ.