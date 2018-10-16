Официально: Минимальная зарплата в Литве повышается до 555 евро 16.10.2018, 16:05

Правительство страны приняло решение.

Правительство Литвы 16 октября ободрило повышение минимальной зарплаты в Литве. С 2019 года она увеличится на 7,5% и составит 555 евро, сообщает delfi.lt.

Минимальная часовая зарплата сейчас составляет 2,45 евро, а с января будет 2,63 евро, а с налогами - 3,39 евро.

По данным Соцмина, на данный момент 36 000 работников бюджетных ведомств получают минимальную зарплату, поэтому на повышение зарплат в бюджете выделят 13 млн. евро.

В этом году минималку увеличили на 20 евро до 400 евро.

С 2017 года действует новый Трудовой кодекс, согласно которому минимальную зарплату в Литве могут платить только за неквалифицированный труд. В июле 2018 года минимум в Литве получали около 47 700 человек, а меньше минимума – около 99 600 человек.