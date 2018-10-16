Павел Северинец: Памятник в Куропатах должен объединять общество 1 16.10.2018, 16:23

макет будущего памятника

Активисты борются с властями за народный мемориал.

В урочище Куропаты во вторник утром собрался совет по установке мемориального знака на месте массовых расстрелов 40-х годов. Собравшиеся обсудили место, выбранное жюри Минкульта для установки знака: активисты против установки его на «Голгофе», представитель Минкульта ссылается на решение жюри, заказчику проекта — Федерации профсоюзов Беларуси — нравится выбранное место, пишет tut.by.

Напомним, в понедельник, 15 октября, в урочище приехала техника, чтобы начать подготовительные работы для установки мемориала, утвержденного Минкультом. Но когда экскаватор начал копать траншею, сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец бросился под ковш и потребовал остановить работы.

Чуть позже политик договорился с присутствующими представителями райисполкома, что техника работать в урочище не будет, а активисты своими руками проведут все работы под присмотром археологов.

Во вторник технику пригнали, только чтобы снять верхний слой земли с тропинки.

— Тут зямля насыпная, астанкаў тут дакладна няма. А вось там, дзе траншэю рылі ўчора, мы будзем рукамі працаваць, — объяснил Северинец перед началом проведения совета.

По проекту, утвержденному Минкультом, от начала урочища до горы «Голгофа», где по кругу стоят кресты, будет проложена тропинка — «брусчатка памяти», а на самой горе установят мемориал. Активисты выступают против выбранного места, они предлагают поставить памятник на входе в урочище. Поэтому во вторник в Куропатах собрали совет со всеми причастными к проекту.

Среди собравшихся на «Голгофе» были активисты, сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец, глава общественной дирекции Народного мемориала в Куропатах Александр Чахольский, представитель Минкульта Мария Цветаева, глава жюри, которое принимало решение об установке памятника, — ректор Академии искусств Михаил Борозна, представитель заказчика проекта — зампред Федерации профсоюзов Беларуси Александр Микша.

Александр Чахольский

— Мы не разумеем, чаму трэба ставіць помнік тут. Мы прапанавалі, і аўтары былі не супраць, паставіць яго ўнізе. Яшчэ раз хачу падкрэсліць: мы не супраць гэтага помніку, мы супраць пабудоў менавіта на гэтай «Галгофе». Тут ужо завершаная кампазіцыя, а новы помнік разбурае народны мемарыял, канцэпцыю гэтага месца. Таму наша пазіцыя такая: у нас будзе мірны пратэст, мы не збіраемся ніякія бойкі рабіць, але мы выказваем пазіцыю, што мы не згодны з усталяваннем памятнага знаку на гэтым месцы, — заявил Александр Чахольский.

Авторы проекта скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай рассказали, что место для памятника они не выбирали, оно изначально было заложено в проекте.

Сергей Оганов (справа) и Ольга Нечай.

— Памятный знак как символ памяти политических репрессий здесь обязательно должен быть. И когда мы думали над формой памятника, мы знали точно: он должен сочетаться с этим местом, вписываться в уже существующий мемориал, поэтому выбрали в качестве материала заржавевший металл. Место выбирали не мы, мы работали с уже предложенным вариантом, — рассказал Сергей Оганов.

Место для памятника обозначило жюри конкурса по созданию памятного знака в урочище Куропаты. Заместитель начальника управления искусств Министерства культуры Мария Цветаева долго спорила с активистами по поводу места для памятника.

Мария Цветаева (справа).

— Понимаете, сегодня 20 человек говорят, что памятник должен стоять внизу, а завтра еще 20 скажут, что он должен быть вверху. Как же мы сможем всем угодить? Тем более, если атеист придет, увидит памятник неверующим жертвам внизу, он оскорбится: почему христианам кресты стоят вверху, а неверующим внизу? — высказала свою позицию представитель Минкульта.

Активисты же продолжали настаивать: памятник не вписывается в концепцию народного мемориала.

— Вы не разумееце канцэпцыю гэтага месца? На Галгофе што стаіць? Крыжы і камяні, больш нічога там няма, ніякіх металічных канструкцый. Так і на нашай «Галгофе» у Курапатах. Прасторы хапае і на ўваходзе. Паслухайце, ставіць гэты помнік трэба так, каб ён яднаў грамадства, а не расколваў. І ставіць у такім месцы, каб усе пагадзіліся. Калі вы не супраць, каб ён стаяў унізе, зараз, каб не было тут ніякіх канфліктаў, чарговых вартаў, чарговых счэпленых рук, вы — прадстаўнікі Мінкульта і Федэрацыі прафсаюзаў - павінны сказаць свайму кіраўніцтву, што людзі гатовыя прыняць гэты знак на пачатку ўрочышча. Калі трэба, мы дапаможам яго ўсталёўваць. Калі вы пачнеце капаць тут — гэта будзе канфлікт, бо гэты знак будзе знакам раздору, а не яднання, — обратился к пришедшим Павел Северинец.

Мария Цветаева также пояснила, что решать, где будет стоять памятник, должен заказчик проекта — Федерация профсоюзов Беларуси.

— Если профсоюзы решат, что памятник может стоять внизу, у подножия, его поставят там. Но рационально должна быть причина для того, чтобы поменять место. Одни крики: «Я считаю, что это место плохое» — это не аргумент. А вот археологические раскопки могут быть таким аргументом. То есть если на этом месте найдут останки, то для памятника будет выбрано другое место, — рассказал представитель Минкульта.

Зампред Федерации профсоюзов Беларуси Александр Микша согласен с Министерством культуры. По его словам, для утверждения нового места для памятника понадобится много времени.

— Конечно, мы должны были подготовить место для начала работ, собирали документы, нам согласовали это место. Мне сам памятный знак понравился, он и под сосны, и по смыслу вписывается. Мы будем следить за тем, чтобы сосны тут не были повалены, кресты не были спилены, мы видим, какой тут бардак, поэтому взялись за этот памятник, будем следить. Хотим, чтобы люди приходили, могли помолиться, свечки поставить. Если менять место для памятника, опять начнется волтузня, которая будет продолжаться еще три-четыре года, а нам будут говорить: вот, государство ни мычит, ни телится, ничего не делает. А мы не государственная организация, мы понимаем, что здесь надо навести порядок, — заявил зампред Федерации профсоюзов Беларуси Александр Микша.

Археолог, заведующий отделом археологии средних веков и нового времени Института истории НАН Беларуси Вадим Кошман рассказал, что все документы и разрешения на раскопки в месте установки памятника на руках у археологов есть и работы должны были начаться еще в понедельник, 15 октября. Закончить планировали к концу недели, но из-за протестов активистов работы отложили. По словам археолога, раскопки будут небольшими: три на три метра, глубина — два метра, чтобы снять вопрос о возможных захоронениях. Вадим Кошман считает, что раскопки могут стать уникальными, поскольку они будут первыми за последние 20 лет.

— Гэта месца для помніка вызначана, наколькі я ведаю, Мінкультам і мастацкім саветам. Мая пазіцыя, як навукоўца, у тым, што на дадзены момант мы маем унікальную магчымасць правесці археалагічныя работы на гэтым месцы ўпершыню пасля 1988, 1997−1998 гадоў, калі раскопкі праводзілі ў рамках следчых дзеянняў. На дадзены момант той раскоп, які плануецца тут, не кладзецца на нейкія візуальныя западзіны, якія асацыююцца з магіламі. Але гэта не значыць, што тут яны не могуць трапіць, і толькі даследаванне можа даць адказ. Таму я разглядаю гэты працэс як навуковае дазнанне. Я не разумею праблемы наконт месца для знака, бо зараз даецца шанец грамадству і навукоўцам для таго каб штосьці даведацца новае, — сказал Вадим Кошман.

Компромисса на совете не нашли. Представитель Минкульта сказала, что передаст руководству позиции, которые прозвучали в Куропатах. После проведения совета к Северинцу присоединились несколько активистов с лопатами, и они начали копать траншею для отвода воды.

А спустя пару часов активисты выложили фотографии: на горе начались археологические работы.

Фото: Facebook Юрия Мелешкевича

— Раскопкі пачаліся, ужо нават набралі жменю гільзаў ад наганаў 1937−1938-х гадоў. Работы праводзіць Інстытут гісторыі НАН, — рассказал Павел Северинец.