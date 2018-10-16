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Белорусский теннисист отпраздновал вторую в карьере победу над игроком топ-40

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  • 16.10.2018, 16:46
Егор Герасимов

Егор Герасимов вернулся в число 200 лучших теннисистов мира.

Белорус Егор Герасимов (217 АТП) вышел в 1/8 финала московского "Кубка Кремля" и тем самым вернулся в число 200 лучших теннисистов мира в лайв-рейтинге АТП, сообщает «Прессбол».

Сейчас он занимает 190-е место. Кроме того, обыграв боснийца Дамира Джумхура (39), Герасимов одержал вторую в сезоне и карьере победу над представителем топ-40 мировой классификации.

Как сообщает в твиттере Boticcelli, предыдущий такой успех случился в августе на турнире в Мексике, когда Герасимов победил американца Сэма Куэрри.


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