Cтанислав Шушкевич: Лукашенко нелегитимен и ненужен 1 16.10.2018, 16:55

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Станислав Шушкевич

Фото: kp.by

Прошли бы в Беларуси нормальные выборы - диктатора бы уже давно не было.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель Верховного совета Республики Беларусь (1991-1994 годах Станислав Шушкевич.

«Александр Лукашенко ранее заявлял, что он атеист, потом, что православный атеист. А я могу точно сказать, что он безбожник. Понимаете, у нас государство отделено от церкви. И когда он работает на укрепление своей власти, чтобы Россия и патриарх Кирилл поддерживали его», – уверен политик.

Он отметил: вполне разделяет позицию Украины, поскольку нельзя прославлять Кирилла, когда тот благословляет российских военных на войну с Украиной и украинскими верующими.

«Поэтому мне кажется, что путь автокефалии, который выбрала Украина – это правильный путь. И очень правильно, что этот путь поддержал Константинополь», – подчеркнул Станислав Шушкевич.

Также он прокомментировал мнение о том, что решение о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии может вызвать очередную агрессию со стороны российского президента Владимира Путина.

«Путин уже показал, что он не жалеет жизней своих граждан. Он не обращал внимания, сколько людей погибло ради различных провокаций в Донбассе, поэтому, думаю, он может пойти на все. Но я не думаю, что «кагэбэшник» станет на защите церкви. Это смотрелось бы не натурально, поэтому не думаю, что это может произойти», – заверил экс-председатель Верховного совета Беларуси.

Кроме этого он ответил на вопрос, почему Украина не послужила для Лукашенко примером того, что любая дружба с Россией может очень дорого стоить.

«Понимаете, Лукашенко служит Путину. Прошли бы у нас нормальные выборы, его бы уже давно не было. Такой «президент» является нелегитимным и ненужным. Но он подходит для России, которая делает с ним все, что хочет», – заявил Шушкевич.