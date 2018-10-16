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Олег Сенцов попал в реанимацию

  • 16.10.2018, 16:58
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145 дней голодания украинского режиссера нанесли непоправимый вред здоровью.

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов попал в реанимацию. Об этом 16 октября "24 каналу" сообщила его сестра Наталья Каплан, пишет "Гордон".

"Он сейчас находится в реанимации больницы Лабытнанги. Его выводят из голодовки. Ситуация очень критическая, никто не знает чем это закончится. Уже есть необратимые последствия, – сказала Каплан.

Она подчеркнула, что 145 дней голодания нанесли непоправимый вред здоровью.


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