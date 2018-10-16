Центробанк РФ напечатал 363 миллиарда российских рублей 16.10.2018, 17:22

В России включили «печатный станок».

Банк России резко увеличил вливания рублей в банковскую систему, компенсируя отток вкладов физических лиц, который продолжался два месяца подряд, пишет finanz.ru.

По итогам сентября ЦБ предоставил банкам 363 млрд российских рублей в виде кредитов по фиксированной ставке и под залог нерыночных активов.

Общая задолженность банковского сектора перед регулятором за месяц выросла на 13% и достигла 3,128 трлн российских рублей, следует из статистики центробанка.

Кредитные вливания за счет "печатного станка" в полном объеме ушли на покрытие оттока розничных клиентов, которые за август-сентябрь забрали 266 млрд рублей с рублевых депозитов и 1,7 млрд долларов (112 млрд рублей по текущему курсу) - с валютных.

Главной жертвой "валютного кровопускания" стал Сбербанк, потерявший, по собственным данным, 1 млрд долларов в августе и 0,9 млрд в сентябре. 0,8 млрд долларов физлица забрали из Промсвязьбанка и 0,2 млрд - из ВТБ (данные Fitch).

Одновременно к поддержке банков подключился Минфин. За сентябрь он предоставил 135 млрд российских рублей в виде депозитов на срок от 12 дней до полугода, увеличив общую сумму вливаний из бюджета до 1,085 трлн рублей.

Статистика ЦБ показывает, что "мы переживаем мини-кризис в банковском секторе", говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов. "В последнее десятилетие у нас было два эпизода масштабного оттока банковских вкладов - в 2008 и 2014 гг. Оба происходили на фоне девальвации рубля и роста опасений относительно устойчивости банковского сектора. Сейчас третий такой эпизод, начавшийся в августе, после того, как в Конгресс США был внесён законопроект, предусматривающий санкции на российские госбанки", - отмечает он. Если отток валютных депозитов можно объяснить растущим интересом состоятельных россиян к евробондам, доходность которых выше, чем у вкладов, то вывод рублевых сбережений - "это однозначный индикатор падения доверия к банковскому сектору, что всегда происходит в период кризисов", говорит Тремасов.

Меняется модель поведения потребителей: население ощутило дыхание кризиса, что неизбежно будет иметь макроэкономические последствия. Для экономики - это падение потребительского спроса, а для банков - повышение депозитных ставок, которое продолжится до тех пор, пока в систему не возобновится приток клиентских денег, резюмирует эксперт.