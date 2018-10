Как гродненская школьница вошла в тройку лучших моделей Европы 16.10.2018, 17:31

Она завоевала корону в престижном европейском конкурсе моделей в Испании.

В сентябре семилетняя гродненка Карина Высоцкая вернулась из испанского города Льорет-де-Мара, где проходил престижный европейский конкурс моделей The Best Model of Europe 2018. Девочка завоевала корону и ленту за третье место, а также титул Kid Elegance 2018. Как проходил конкурс и что после него изменилось в жизни ребёнка, героиня рассказала «Вечернему Гродно».

Вместо купальника — летнее платье

На конкурс собрались представители 14 стран Европы. В категории «дети» Карина была единственной белоруской среди 18 участниц. Девочка приехала в составе команды из Беларуси с мамой и папой.

Карине предстояло показать себя в трёх выходах. На первый надо было надеть простые шорты и майку. Второй, летний выход предполагал купальник.

— Мы не знали этого и подготовили лёгкое платье. С директором агентства решили, что ничего менять не будем, ведь купальник маленькому ребёнку ни к чему. И не прогадали — Карина выглядела выигрышнее остальных, — рассказывает мама девочки Ирина.

Наряд забрали за несколько часов до поездки

К третьему выходу готовились ещё дома — шили шикарное платье. Карина считает, что именно оно, вместе с умением позировать и дефилировать, помогло ей выделиться среди остальных.

— Дизайн придумала мама. Затем выбирали цвет, подбирали блёстки, — с восхищением вспоминает девочка.

Платье влетело в копеечку, но получилось дешевле, чем шить у дизайнера.

— Ткань подбирали около трёх недель: то материала нет, то его мало и едем докупать, то не подходит и нужно менять… В итоге наряд был готов накануне поездки: в три часа ночи мы без примерки забрали его у швеи, а в шесть утра выехали на конкурс, — рассказывает отец Карины Вячеслав Высоцкий.

Важный пункт подготовки — это дефиле.

— Часто приезжать в Минск на занятия к Сергею Тарасову, который проводил уроки дефиле, было нереально. Мы занимались заочно: высылали видео походки, он давал советы. Ещё одного педагога нашли в Гродно и взяли у него несколько уроков, — рассказывает Ирина Высоцкая.

Директор увидел фото в соцсетях

Карина не занималась в модельных агентствах, лишь некоторое время училась в одной из гродненских школ моделей и участвовала в показах.

Однажды мама получила письмо от кастинг-директора международного модельного агентства. Ему понравились фотографии Карины в соцсетях, и он предложил кастинг. Девочка загорелась.

— Я когда узнала о конкурсе, сильно обрадовалась — очень хотела занять призовое место. Хотела полететь в далёкую-далёкую страну. Соревноваться не боялась: никогда не надо бояться, а идти к цели, — уверенно говорит Карина.

Мама отправила заявку-анкету. Потом Карину пригласили на кастинг в Минск, который она без проблем прошла.

Хочешь участвовать в конкурсе — приготовь кошелёк

Родители долго думали, ехать ли на кастинг. Решились в последний момент.

— Когда мы прилетели в Испанию, всплыли все финансовые расходы. Только билет туда вышел в три раза дороже, чем обратно. За эти деньги можно было прекрасно отдохнуть, ещё и осталось бы, — рассказывает папа. — Но когда дочь заняла третье место, с моего лица не сходила улыбка, я был очень горд и решил, что это стоило того. Тем более что отдохнуть у моря всё же получилось: днём были репетиции, а вечером мы ходили на экскурсии, прогулки и развлекались.

Вышла на сцену и засияла

Мама и папа отмечают характер дочери, её стремление к победе.

— Сначала Карина не хотела улыбаться на сцене. Сколько мы её ни просили, сколько этому ни учили педагоги… — вспоминает Ирина. — Наши знакомые начали спрашивать: «Что ты сделала с Кариной, что она так улыбается? Всё изменилось, когда она вышла на сцену: заметила короны, ленты — увидела цель, поняла, что может победить и получить награду.

Карина учится в СШ № 26. Она подвижная и активная и успела попробовать себя в разных увлечениях: плавании, бисероплетении и танцах. Увлеклась теннисом.

— Хочу побеждать в спорте. Он мне нравится больше, чем танцы. Кроме этого награду в танцах вручают только преподавателю, а в теннисе её дают каждому, кто заслужил, — рассуждает Карина.

Мама и папа поддерживают её и говорят:

— Если ребёнок чем-то увлёкся, то нужно ему помогать, продвигать. Родители должны найти кружки и предложить ребёнку попробовать. Потом сам выберет.