Синоптики: Завтра будет до +21°С 1 16.10.2018, 17:49

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

17 октября погоду на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над Брянской областью России. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, сообщает Гидромет.

Ветер южный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +3..+8°С, в отдельных районах 0..+2°С, максимальная температура в середине дня составит +15..+21°С.

18 октября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная - днем +15..+22°С.

19 октября большая часть республики останется в области повышенного атмосферного давления, лишь, в основном, по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, днем в отдельных районах, в основном по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная -днем +12..+18°С.