Президент ПА НАТО: Альянсу нужна Украина 2 16.10.2018, 18:08

Сегодня не только Украина нуждается в НАТО, но и сам Альянс нуждается в Украине.

Об этом заявила президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене, пишет kmu.gov.ua.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с президентом Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве.

Стороны обсудили роль правительства Украины в подготовке и проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в 2020 году, которая впервые будет проведена в Киеве.

"Мы высоко ценим готовность Украины провести весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО в 2020 году. Убеждена, что все пройдет на самом высоком уровне. Сегодня не только Украина нуждается в НАТО, но и сам Альянс нуждается в Украине", - отметила Юкнявичене.

Украина совместно с НАТО будет работать над восстановлением политического диалога высокого уровня в формате Комиссии Украина-НАТО, который сейчас заблокирован венгерской стороной, говорится в сообщении.

"Вопросы двустороннего формата, к сожалению, венгры используют на многонациональной платформе НАТО, основным принципом взаимодействия является консенсус. Для конструктивного диалога с Венгрией для Украины чрезвычайно важно в этом вопросе участие 28 других членов НАТО, что, безусловно, будет иметь больший вес в конструктивном диалоге с Венгрией по имплементации языковой статьи Закона Украины "Об образовании", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы готовы делиться собственным опытом обретения членства в Альянсе. Почти 11 лет с момента подачи заявки потребовалось Литве, чтобы стать членом НАТО (Литва - член НАТО с 29 марта 2004 года. - Ред.)", - отметила Юкнявичене.

Кроме того, стороны обсудили вопросы совместного противодействия вызовам и угрозам со стороны России в контексте подготовки и проведения выборов в Украине. В частности, речь шла о необходимости укрепления системы кибербезопасности и киберзащиты Украины, обмене опытом в противодействии гибридным угрозам и информационным атакам.