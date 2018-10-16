«Найти 30-летние «жигули» в таком состоянии просто нереально» 1 16.10.2018, 18:20

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Мнение белорусского владельца ВАЗ-21063.

- Главная причина покупки этого ВАЗ-21063 проста: за деньги, которые просили за машину, среди иномарок предлагался один металлолом, рассказывает abw.by белорус. Да и зачем иномарка нужна человеку, который на них никогда не ездил?

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

До этих "жигулей" у меня были "москвичи". Они меня устраивали полностью: если что-то сломалось, всегда можно починить самому.

Даже встать в дороге где-то, то если чуть-чуть соображаешь, как что в машине работает, - исправишь и поедешь дальше. Никакого специнструмента не нужно - хватит обычного набора гаечных ключей. Этот автомобиль мне таких сюрпризов еще не преподносил, а если преподнесет, не думаю, что он окажется сложнее "москвича".

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

А в иномарке что? Если винты надо открутить, так какие-то звездочки или другие спецключи нужны. Даже если у тебя специальное техническое образование, оно не поможет, потому что надо не только гайки крутить, но и в электронике кумекать. Мое мнение - самому в иномарке делать нечего, даже в старой, а про новые и говорить не к чему.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Опять же езжу я немного. Скажем, на этой машине с момента ее покупки 4 года назад я проехал лишь 15 тысяч километров. Зачем мне много тратить на покупку автомобиля, который будет больше под окнами стоять, чем ездить?

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Жил бы в Минске, где все под боком, где в любое место можно на общественном транспорте добраться, может быть, вовсе обходился бы без машины. Но когда живешь за городом, без транспортного средства плохо.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Хотя бы раз в неделю в Минск на рынок и по магазинам съездить надо, до кладбища, которое за тридевять земель, добраться надо, по грибы-ягоды - в общем, были причины, чтобы купить машину, причем именно "жигули" или, вернее, Lada, как на крышке багажника написано. Тот самый случай, когда говорят, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

За автомобилем я ездил в Оршу. Это почти 300 километров от моего дома, но оно того стоило. Найти 30-летние "жигули", а тут 1988 год выпуска, в таком состоянии просто нереально.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

В Минске их, конечно, осталось мало. Если увидел, значит, из района. А в районах их, мягко говоря, не щадят.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Но у этой машины эксплуатация была, видимо, толковая. Кузов если и переваривался, то побывал в руках у грамотного сварщика. Я не увидел ни одного сварного шва, который бы подсказал, что кузов делали.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Полное ощущение, что кузов не варился, хотя в это трудно поверить, учитывая, что это "жигули" и сколько им лет.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

И покрасили тоже толково. Возможно, кто-то готовил машину для себя, потому что местами "мовиль" виден там, где он явно лишний. Но затем что-то заставило человека выставить ее на продажу.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Днище от коррозии было обработано.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Фактически за 4 года ржавчина вылезла только в одном месте. Или его плохо подготовили перед покраской, или что-то еще, но больше по кузову жаловаться не на что.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Как я понял, двигатель здесь меняли. Этот мотор работает как часы. Машина больше стоит, чем ездит, но ни разу, ни зимой, ни летом, не было такого, что не завелась с пол-оборота.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Расход топлива, видимо, великоват. Двигатель бензиновый, объем 1,3 литра - у меня в среднем получается 9 литров на 100 километров при пенсионерской, естественно, манере езды.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Наверное, иномарка с мотором такого объема брала бы меньше, но я говорил, что езжу немного, поэтому по кошельку затраты на топливо сильно не бьют.

И в обслуживании этот двигатель очень дешевый. Он ведь был разработан во времена, когда автолюбители понятия не имели, что такое "синтетика", "полусинтетика" или "минералка".

Для замены масла я брал "полусинтетику" из самых недорогих. Фильтры стоят копейки - даже удивляет, какой может быть "навар" у продавца при таких ценах. Видимо, может, раз торгуют.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Радиатор, похоже, новый. Вот я и говорю, что очень может быть, что эту машину продавать не собирались.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

За все время я поменял только тормозные колодки.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

И еще в этом году, когда ездил на техосмотр, нашли, что надо поменять один наконечник рулевой тяги. Я его заменил сам за полчаса.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Понятно, что о надежности судят по пробегу, но я веду счет по годам. Тормозные колодки и наконечник за 4 года - меня это устраивает полностью.

Что сказать об удобстве "жигулей" для пользования, даже не знаю. Пожалуй, можно отметить, что в салоне зимой очень тепло - печка хорошая.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

На ходу машина, наверное, мягкая, во всяком случае как телега она не едет. Но никуда дальше, чем из Орши до дома, я на ней не ездил, поэтому ничего про удобство посадки за рулем и комфорт для пассажиров в более дальней поездке сказать не могу.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Для поездок в лес за грибами этот автомобиль приспособлен хорошо - вот это я могу сказать вполне определенно. Ни одна иномарка не проедет там, где "жигули" проходят спокойно. О джипах, понятно, речь не идет.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

Багажник большой, но глубокий. В иномарках крышка багажника до бампера доходит, а здесь - нет. Что-то тяжелое достать снизу и через борт переваливать непросто, но, видимо, когда "жигули" разрабатывались, это считалось нормальным.

Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ

И больше добавить нечего. Жене все равно, на чем я ее по магазинам или на кладбище к родителям свожу, а дочке не нравится. Она меня все на Renault Sandero подбивает - не знаю, зачем мне этот Sandero? А сын себе Lada купил, но новую из салона…