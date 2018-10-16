Критиковавшему патриарха священнику нужна помощь в поиске работы 16.10.2018, 18:22

Александр Шрамко

Священнику Александру Шрамко из минского Михайловского прихода сегодня запретили в служении.

Запрещенный 16 октября в служении православный священник иерей Александр Шрамко из минского Михайловского прихода ищет работу.

Также священник нуждается в финансовой помощи, передает krynica.info.

«Принимаю предложения сотрудничать. Или предложения любой работы, будь простой, но посильной», – пишет священник в своем аккаунте в фейсбуке.

Помочь священнику и популярному православному публицисту можно, воспользовавшись следующими реквизитами:

Яндекс кошелек 41001986129374

Веб-мани: R971109283360

Z664471115256

B354699862823

Что касается верующих, посещающих Божественную литургию на белорусском языке, инициированную священником, следующая служба состоится 21-го октября.

«Белорусскоязычная Литургия на Михайловском приходе (Сухарево) будет, как и планировалось. Сейчас у нас служат разные священники, так что с моим запретом она не отменится», – надеется священник.