Жители Крупок два дня жили без воды 16.10.2018, 18:38

Со вчерашнего дня чиновники «кормили» местных жителей обещаниями, что вода вот-вот появится.

Читатель Charter97.org сообщил, что в городе Крупки Минской области жители два дня жили без воды.

«Второй день город Крупки без воды. Вода пропала утром 15 октября. Со вчерашнего вечера нам каждый час обещают пустить воду, но ее нет до сих пор. По городу якобы пустили развозить воду: 1 молоковоз и трактор, у которого бочка на пару кубов. Горячая линия ЖКХ трубку уже не берет. Обещанного не выполнено и мы не можем помыть детей и приготовить им покушать. В общем, эмоций не описать», - сообщил читатель Charter97.org.

Как позже стало известно, вода со ржавчиной появилась лишь на следующий день в 17:00 по белорусскому времени.