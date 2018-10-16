Диакон Кураев: Церковно-правовая база для белорусской автокефалии уже подготовлена 10 16.10.2018, 19:17

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Диакон Кураев

Фото: RFE/RL

РПЦ потеряла Белорусскую православную церковь.

Одним из последствий ссоры РПЦ с Константинополем может стать усиление давления российского православия на Беларусь, считает богослов и философ, диакон Андрей Кураев.

В интервью «Радыё Свабода» российский религиозный деятель рассказал, чем запомнится визит патриарха Кирилла в Минск, запрет на службу для отца Александра Шрамко и вероятность возникновения в Беларуси своей церкви, независимой от Москвы.

«Церковно-правовая база для белорусской автокефалии уже подготовлена»

- Синод, на котором Российская православная церковь объявила о разрыве отношений с Константинополем, состоялся в Минске. В Беларуси это некоторые восприняли как определенный символ того, что Москва напоминает: Беларусь - это ее каноническая земля. Имеет ли, по вашему мнению, это какое-то политическое значение?

- То, что синод состоится в Минске, было решено еще весной. Никакой связи с текущими событиями здесь нет.

- Вы сегодня заявили, что РПЦ уже потеряла Белорусскую православную церковь. Но, в отличие от Украины, ни белорусский парламент, ни правитель, не обращались в Константинополь по томос. Откуда такая мысль о потере Беларуси?

- Это произойдет не сейчас, а после смены политического климата. А когда он изменится - при Лукашенко, или после - я не знаю этого. Когда однажды в Беларуси возникнет такое движение за автокефалию, то церковно-правовая база для этого решения будет уже подготовлена.

- Митрополит Иларион заявил вчера, что отмена Константинополем грамоты 1686 года, которая аннексировала Киевскую митрополию и куда входили белорусские земли, была незаконной. И действительно, а какие у Константинополя были канонические основания, чтобы отменить эту грамоту?

- По большому счету, не было никаких. Это был волюнтаризм. Но это даже неинтересно - лезть где-то в XVII век или еще более старые каноны. Это тупиковый путь. Ведь каноны можно объяснить в любую из сторон. Надо смотреть не в прошлое, а в будущее.

- Но если нет канонических оснований, то такую церковь могут и не признать?

- Термин «основание» - это настолько нестабильный фундамент что крымский мост в сравнении с ним стоит на стальных опорах. Попытки опереть современную политику на канонах первого тысячелетия, в том числе и церковных, это цирк с конями. Но случай Украины выбил грунт из-под ног. А когда точно все начнет шататься в Беларуси - это вопрос техники.

«Визит патриарха в Минск запомнится белорусам вот этим самодурством»

- Сегодня священнику Александру Шрамко выдали официальный документ о запрете службы на год. Он критиковал патриарха Кирилла за его поведение в Минске, и за многочисленность охраны. Как вы оцениваете этот запрет?

- Это решение из ряда тех, после чего спрашивают: а за что вы нас не люби. Это был приступ управленческой истерики. Никаких канонов отец Шрамко не нарушил. Наказывать его абсолютно не за что. Визит патриарха в Минск запомнится белорусам вот этим самодурством. И именно об этом будут говорить.

- Не станет ли РПЦ после предоставления автокефалии Украине крепче держаться за Беларусь, чтобы Минск не начал реализовать тот сценарий, о котором вы говорите?

- Вполне возможно. В общем, со стратегическим планированием в нашей патриархии сегодня очень плохо. Вполне возможно, что реакцией станет: всех заморозить, всех заковать, связать одной цепью.

- А видите ли вы в Беларуси желание, волю отделиться от РПЦ?

- В ближайшем будущем вряд ли. Но такое желание у части белорусского церковной интеллигенции наверняка есть. У обычного прихожанина оно вряд ли есть. А вот мнение национальной интеллигенции многое значит в истории XX-XXI веков.

- А как вы оцениваете поведение Александра Лукашенко? В Беларуси иногда говорят, что его отношения с митрополитом Павлом довольно холодные. Его фаворитом называют отца Федора Повного. Может ли Лукашенко быть заинтересованы в большей независимости БПЦ от России?

- Не знаю. Но вчерашние слова его патриарху против раскола были, по крайней мере, двусмысленные.

- А о чем, на ваш взгляд, свидетельствует тот факт, что РПЦ назначает митрополитами в Беларусь небеларуса? Сначала Филарет, потом Павел?

- Это говорит лишь о том, что от Беларуси не ожидают сопротивления. Какого попа вам пришлем, такой и будет вам отцом. Но ваш местный пейзаж епископата вполне себе месячный.

- В Синоде, который состоялся в Минске, не принимал участия ни один белорус. Даже от Украины, с которой у России война, были два украинца.

- Синод формируется не по этническому признаку.

- Но есть какая-то причина, почему в Украине это украинцы, которые там родились, которые знают культуру этой страны, язык, воспитались там, а в Беларуси - россияне?

- В любой империи есть плюсы и минусы. Узбекистан в Синоде, например, представляет этнический молдаванин. И я бы не сказал, что это совсем плохо.

«Установка на войну ведет к интеллектуальной и моральной деградации в самой РПЦ»

- Главный государственный белорусский телеканал посвятил вчера Синоду 1 минуту 6 секунд. В объяснении было сказано, что в практике решение означает, что теперь не будет совместных богослужений с Константинополем. Что это значит? Что в церквях РПЦ не будут молиться за Варфоломея?

- Во-первых, во время молитв патриарха Варфоломея раньше и так упоминал только патриарх Кирилл. Верующие вообще не знали, кто такой Варфоломей. Во-вторых, решение не упоминать Варфоломея было принято нашим Синодом месяц назад. Сейчас произошел следующий уровень раскола, когда верующим запрещают даже входит в греческие святыни, которые подчиняются константинопольскому патриарху. Кстати, и в российские тоже, потому что есть российский экзархат Константинопольского патриархата в Западной Европе. Но это все ерунда по большому счету, так благочестивых туристов у нас и так мало. Кроме того, нужно еще представить дурака, который серьезно хотел бы причаститься и прошел бы мимо греческой церкви. А если бы зашел и причастился, то поехал бы потом каяться в Москву, и нашел бы очередного дурака-попа, который бы придал этому какое-то значение.

- Тогда выходит, что большого значения для России минская декларация не имеет?

- Имеет. В самой России дается отмашка на войну с греками, на поиск любого повода, чтобы их укусить, обвинить в ереси. До уровня ереси теперь будут раздуваться любые комары. И это уже началось. И вот эта установка на войну ведет к интеллектуальной и моральной деградации в самой РПЦ. Это грустно и это коснется всех.

- А что может сделать Константинополь, чтобы ответить как-то Москве?

- У Константинополя нет такой задачи. Если Кирилл перестал упоминать в молитве Константинопольского патриарха, то Варфоломей ничего подобного не сделал. Он и дальше упоминает Кирилла и молится за него. И даже если их Синод принимал решение, что Киев сейчас их, то в их словах не было никакого осуждения московских епископов. Ни осуждения, ни призыва к изгнанию. Наоборот, мирное решение.

- А какие сейчас будут, на ваш взгляд, отношения между РПЦ и другими поместными церквями?

- Эти отношения будут мирными. Потому что московские дипломаты - и в рясах, и светские - будут давить на другие церкви, чтобы те поддержали Москву. На словах многие из них поддержат, но никто за нами следом в окно не бросится. Никто свои отношения с Константинополем не разорвет.

- А как, по вашему мнению, будет происходить создание новой Украинской автокефальной церкви? Не приведет ли это к конфликту, может даже силовому? Как они будут делить Лавру, например?

- Проблемы начнутся не от Лавры, а из обычного деревенского прихода, когда будут голосовать, куда идем и, разумеется, консенсуса не будет почти никогда. Будут победители и побежденные. И как они будут делить имущество, вообще непонятно. Впереди много лет турбулентности. Поэтому главное для всех участников события набраться терпения. Патриархия от начала пошла очень корыстным и империалистическим путем. И очень ошибочным. Это привело к тому, что патриархия стала заводилой напряженности. Нужно было правильно выбрать цель. Вместо того, чтобы выбрать мир в Украине, РПЦ выбрала содержание куска Украины под своим влиянием.

- А какой могла бы тогда быть формула мира?

- Если бы все стороны достигли консенсуса в признании того, что нет греха в приходе священников и верующих в новой структуре, которую создает Константинополь. И вторая часть: нет преступления в том, чтобы остаться священниками и верующими в Российской церкви в Украине. Если все стороны с этим согласятся, то это даст какой-то выход.

- А как должны вести себя верующие в такой ситуации?

- Я не могу решать за других. У каждого свой выбор.