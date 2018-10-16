Рамунас Богданас: Константинополь дал знак и литовским православным 5 Рамунас Богданас, Delfi.lt

16.10.2018, 19:25

2,292

Рамунас Богданас

Фото: delfi

Священный синод предоставил возможность определиться не только Украинской, но и Литовской православной церкви.

Если уже что-то там меняется – то только тогда, когда без перемен обойтись невозможно. Церкви охватывают людей разных стран, придерживающихся разных традиций, поэтому последствия каждого шага многократно взвешиваются и обдумываются. Вспомните Великую схизму – церковный раскол, после которого окончательно произошло разделение Церкви на Римско-католическую церковь и Православную в 1054 году. Затем последовали взаимные анафемы, которые отозвали только в 1965 году.

Независимая украинская церковь

Синод Константинопольской православной церкви, заседание которого состоялось 9–11 октября в Стамбуле, принял решение в связи с большим переворотом в православном мире – продолжить процедуру предоставления церкви на Украине томоса об автокефалии (независимости).

Сейчас в мире есть около 300 млн. православных, которых объединяют 14 автокефальных церквей, а Русская православная церковь (РПЦ) признает и 15-ю – Русскую православную церковь (РПЦ) за границей. Интересно, что эта церковь почитает генерала Андрея Власова, воевавшего на стороне нацистов против большевиков. В России Власова считают предателем родины. Однако желание расширить свое влияние в православном мире для Кремля оказалось важнее этой детали.

Украина, объявившая о независимости в 1991 году, постоянно поднимала вопрос независимости Украинской православной церкви, поскольку с 1686 года она находилась под руководством Московского патриархата.

За эти усилия с поста был снят и предан анафеме предстоятель Украинской православной церкви (Московского Патриархата) Филарет (родом с Донбасса). После этого Филарет учредил Киевский патриархат, патриархом которого его выбрали. Москва отлучила его от церкви.

В 1992 г. была создана еще одна – Украинская автокефальная церковь, которая также не была признана. Итак, до 11 октября в Украине действовали три православных церкви, но лишь одна из них - церковь Московского патриархата, была признана в православном мире.

Российская агрессия снова подняла вопрос церкви. Священники Московского патриархата благословляли сепаратистов на Донбассе, не поддержали борьбу украинцев с российской агрессией, отказывались отпевать погибших украинских военных.

Противостояние достигло такого уровня, что один из священников отказался отпевать ребенка, поскольку того крестили в церкви Киевского патриархата.

Все это вызывало возмущение людей, возмущение росло. Главы непризнанных церквей патриарх Филарет и патриарх Макарий обратились к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию.

По этому вопросу голосовала украинская Рада, как представительство жителей страны, в начале 2018 года официальное прошение в Константинополь выслал и президент Украины Петр Порошенко.

Москва пыталась занять позицию выше Константинополя

Московский патриархат придерживался позиции, что Киев принадлежит ему, поэтому принять решение может только он. Однако, по законам православной церкви Константинопольский патриарх - это Вселенский патриарх, "первый среди равных".

Его называют архиепископом Нового Рима и Вселенским патриархом, этот термин появился в те времена, когда за пределами Римской империи жили варвары.

Константинопольскому патриархату уже больше 1600 лет, Варфоломей его 270-й архиепископ. Он - грек, родившийся на одном из принадлежащих Турции островов, служил в турецкой армии.

Когда Москва стала оспаривать его право на решение этого вопроса, специалисты по каноническому праву исследовали вопрос, подняв архивы 900-летней давности. Это исследование финансировал Национальный банк Греции.

Киевская Русь была крещена в Х в., после этого 600 лет Киев был духовным центром веры.

Только в 1589 г. Константинопольский патриарх разрешил Московской церкви иметь своего патриарха, однако в молитвах всегда должны были упоминать имя Вселенского патриарха. На землях ЛДК была православная Киево-Литовская митрополия с центром в Малом Новгороде.

Когда Константинополь заняли турки и он стал столицей Османской империи Стамбулом, Константинопольский патриарх Дионисий в 1686 году письменно дал Москве право назначать епископов в Киевскую митрополию по финансовым причинам, которые сложились в то время.

Уже давно вполголоса упоминают о том, что Русская церковь выходит за рамки своих полномочий, однако сейчас открыто и официально подтвердили, что документ, составленный Дионисием, не означал структурное присоединение, а Московская церковь просто-напросто аннексировала каноническую территорию Вселенского патриарха.

Когда был поднят вопрос предоставления автокефалии, Москва стала заявлять, что сохранившееся первенство Константинополя - это всего лишь формальность, а вопрос предоставления автокефалии может быть решен только всей церковью единогласно на Синоде всех православных церквей. Поскольку Московский патриархат уже давно включен в структуру российской власти и выполняет роль министерства пропаганды, воспользовались мирским опытом Кремля, чтобы с помощью вето провались нежелательные постановления – Россия постоянно пользуется этим на Совбезе ООН.

Не последняя роль в этом досталась и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану – ведь резиденция Константинопольского патриарха находится в Стамбуле. Когда лидер крымских татар Мустафа Джемилев стал просить Эрдогана, чтобы тот поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви, тот был удивлен, почему это мусульмане должны заботиться о вопросах, касающихся православных. Джемилев объяснил, что как мусульмане смотрят на Мекку, так часть украинских православных смотрят на Москву, а когда Украинская церковь получит независимость, верующие будут смотреть на Стамбул, как на Мекку.

Московский патриархат показал себя во время Синода, созванного Константинопольским патриархом на Крите в 2016 году.

Сначала Московский патриарх Кирилл согласился участвовать в Синоде, а потом ответил отказом. Его поддержали Сербская, Болгарская, Грузинская, Антиохийская церкви – тех государств, на которые больше всего воздействует Москва. Но сейчас даже болгары отказались от созыва Всеобщего синода для обсуждения вопроса Украины, а Грузия воздержалась от комментариев, оставив решать этот вопрос Варфоломею.

Пастырь "Русского мира" лишается самой тучной овцы

Агрессивное поведение Владимира Путина в отношении соседей опирается на три рычага мощи – армию, экономику и церковь. Кремль считает, что если у него есть ядерное оружие, то он может делать, что хочет. Точно также российские иерархи считают, что если их церковь самая большая и богатая в православном мире, то право решать и руководить принадлежит ей, а не какому-то там историческому Константинополю.

После аннексии Крыма Путин возвестил, что Россия вернулась в исторический Херсонес, откуда пришло христианство в Киевскую Русь.

Далее в его планах был Киев. После того как военная операция не удалась, осталось влияние через церковь. Даже самое святое место Киева Киево-Печерская лавра принадлежит Московскому патриархату.

Следующей мишенью был Константинополь, чтобы осуществить старую империалистическую идею Москвы Третьего Рима. Будто бы Москва возьмет эстафету у Константинополя и будет править православными всего мира. Не даром в этой доктрине, которую так лелеет Путин, столько внимания уделяется исключительной русской духовности, которая должна легитимизировать право стать религиозным центром.

Россия прилагала огромные усилия, чтобы остановить стремление Украины к независимости, несмотря на то, что по каноническому праву вслед за гражданскими реформами должны идти и церковные.

На этом основании, например, автокефалию предоставили Сербской и Румынской церквям. Этим летом россияне даже пытались подкупить иерархов Греческой церкви в обмен на сопротивление автокефалии Украинской церкви, за это нескольких российских дипломатов выслали из страны.

Последней попыткой был визит Московского патриарха Кирилла к Варфоломею. В греческую церковную прессу попали отдельные выдержки из продолжительной беседы, в них видно, что Кирилл пытался убедить Вселенского патриарха в том, что украинского народа на самом деле не существует, что никто не хочет отделяться от Московского патриархата, за исключением лиц, действующих ради личной выгоды, таких как Филарет и Порошенко.

Он даже заявил, что скоро в Киеве не останется незаконной власти, все вернется на круги своя. В ответе Варфоломей потребовал, чтобы Кирилл жестко отреагировал на намек, прозвучавший минувшим летом из уст митрополита Иллариона (он отвечает за внешние связи РПЦ), будто Порошенко подкупил Варфоломея.

Сейчас Священный синод Константинопольской православной церкви принял решение отменить анафему иерархов двух украинских церквей, таким образом их узаконили. Они могут объединиться в одну церковь с желающими этого украинскими священниками Московского патриархата, после чего им предоставят томос об автокефалии.

В Украине у Московского патриархата около 12 000 приходов, у Киевского патриархата – 5000, у автокефальной церкви – 1000.

Треть приходов Российской православной церкви находится на территории Украины. Если иметь в виду, что украинцы отличаются большей набожностью, чем россияне, это означает лишение мощного рычага влияния и огромных доходов. После автокефалии Украины идея Третьего Рима и какого-то "Русского мира" лишается главного подспорья.

Что будут делать литовские православные?

В Литве православная община небольшая, но она существует здесь давно. Несмотря на то, что Литва восстановила независимость, православная церковь все еще принадлежит московскому патриархату, который управляет ею по тому же документу от 1686 года. Сейчас Священный синод объявил этот документ недействительным, предоставив возможность определиться не только Украинской, но и Литовской православной церкви, поскольку решение Дионисия касалось всей тогдашней Киево-Литовской митрополии.

Довелось слышать, что идея автокефалии уже возникла среди духовенства в Беларуси. Посмотрим, как поведет себя Литовская православная церковь.

Сделает ли она вид, что ничего не произошло и таким образом отвернется от Константинопольского патриарха, изолируя себя от других православных вместе с Москвой, или воспользуется исторической возможностью и будет действовать по закону канонов как церковь независимого государства, а не исполнитель кремлевской политики?

Рамунас Богданас, Delfi.lt