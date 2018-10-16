Захаров: В 96-м я начал тренировать, и за это время у нас ничего не изменилось 7 16.10.2018, 19:34

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МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Наставник «Юности» раскритиковал «хоккейную политику» Лукашенко.

Главный тренер столичной «Юности» Михаил Захаров подчеркнул, что в стране мало детских хоккейных школ, передает «Прессбол».

- Реформы коснулись не только омоложения составов и получили много разных оценок. Спустя месяц после старта сезона экстралиги, можно ли более конкретно сказать, насколько эти изменения позитивны?

- Безусловно, плюс, что появилось много новых команд, например в Орше, в Пинске, в Барановичах. Разговаривал с тренерами этих коллективов, они отметили, что на первые матчи пришло много людей. Однако после того, как матчи в выходные дни стали проводится в 13:00, интерес к ним упал. Все-таки такое время — рановато для хоккея. Очень хотел бы и сам съездить, посмотреть на матчи экстралиги Б, но наши игры совпадают с их поединками, поэтому пока не получилось.

- А как относитесь ко мнению о том, что чем больше клубов, тем больше вакантных мест и, соответственно, меньше конкуренция?

- Знаете, если посмотреть на Швецию, к примеру, у них порядка десяти лиг. И посмотрите, эта страна с одной из лучших хоккейных систем мира. Будет больше клубов — появится больше школ. Огромная проблема как раз в детском хоккее. В 96-м году я начал тренировать, и за это время у нас ничего не изменилось. Было две школы — «Юность» и Новополоцк, сейчас тоже — «Юность» и «Динамо» Минск. А так быть не должно. К сожалению, сейчас никто, кроме столицы, не выпускает в хоккейный мир толковых игроков. И в первую очередь этим должны заниматься сами клубы. Директоры ледовых дворцов также должны быть в этом заинтересованы, а то у них в приоритете либо массовое катание, либо любительские лиги. Возьмем, к примеру, Гомель, о каком хоккее может идти речь, если на полумиллионное население всего один каток и игрок занимается не шесть раз в неделю, а три. К сожалению, указания «президента» о том, что и лед, и школа, и клуб должны быть в одних руках, пока не выполнены. И вот когда у нас появится как минимум восемь школ, которые по силе будут равняться школам «Юности» и «Динамо», дела в белорусском хоккее пойдут на лад, — сказал Захаров в эфире СТВ.