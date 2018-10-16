РФ перебрасывает в Азовское море два корабля береговой охраны ФСБ 1 16.10.2018, 20:00

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Россия продолжает увеличение численности своих надводных сил в Азовском и Черном морях.

После 20 октября в Азовское море прибудут два пограничных сторожевых корабля (ПСКР) Российской Федерации. Об этом 16 октября сообщил "Украинский милитарный портал".

"Россия продолжает увеличение численности своих надводных сил в Азовском и Черном морях. Осуществляется переброска двух ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар" и ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) проекта 10410 "Светляк" береговой охраны ФСБ РФ", – отмечает портал.

10 октября ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) заметили в Чебоксарском водохранилище недалеко от Нижнего Новгорода во время перехода из Архангельска. 11 октября по этому же маршруту начал осуществлять переход ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар".

"Пока неизвестно, в какой отряд береговой охраны ФСБ РФ направляются эти корабли", – говорится в сообщении.

В апреле российские пограничники начали останавливать суда в Азовском море. За четыре месяца РФ задержала более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты, сообщил 21 августа пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.