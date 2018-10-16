Ученые научились определять депрессию по постам в Facebook 1 16.10.2018, 20:03

Особое внимание ученые обращали на лексику пользователей, длину постов и их периодичность.

Ученые из Университета Пенсильвании научились с высокой точностью определять состояние депрессии у пользователей Facebook. Об этом сообщается на сайте Национальной академии наук США, передает liga.net.

В ходе своего исследования ученые проанализировали данные 683 пользователей соцсети, которые обращались за медпомощью. У 114 из них была подтверждена депрессия, остальная выступили в качестве контрольной группы.

Особое внимание ученые обращали на лексику пользователей, длину постов, их периодичность.

Благодаря проделанной работе группе исследователей удалось диагностировать депрессию по постам за полгода с точностью 62%, за три месяца - 72%. Как сообщается, лексика людей, находящихся продолжительное время в подавленном состоянии, содержала много эмоциональных слов.